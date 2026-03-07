Osmaniye’nin Kadirli ilçesi, bugün trajik bir olayla sarsıldı. Kemal ve Zübeyde Kestir çiftinin, birbirinden sadece 2 saat arayla yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay, Kadirli ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin üzüntüyle takip ettiği gelişmeye göre, Kemal Kestir, öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Ardından sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören eşi Zübeyde Kestir de, kocasının vefatından yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni

Çiftin cenazeleri, Kadirli ilçesi Kestirler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye yakınları, komşuları ve ilçe sakinleri katılarak çift için dualar etti. Kadirli halkı, Kemal ve Zübeyde Kestir’in ani vefatına büyük üzüntü yaşadı. Çiftin ölümü, ilçede hem sosyal çevrelerinde hem de komşuları arasında derin bir yasa neden oldu.