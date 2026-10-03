TÜİK'in geride kalan aylara ait tüketici fiyat endekslerini ilan etmesiyle beraber, kamu görevlileri ile emeklilerin ocak ayında alacağı maaş farklarına dair ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. İkinci yarıyılın tamamını kapsayan 6 aylık kümülatif oranın kesinleşmesi için önümüzde 4 kritik veri bulunurken, masadaki farklı yıl sonu beklentileri üzerinden üç ayrı zam tablosu şekillendi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

İşçi, esnaf ve tarım emeklilerinin gelir artışı doğrudan doğruya 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Yıllık fiyat artışının yüzde 28 seviyesinde kalması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam alacak; bu artışla birlikte en düşük emekli maaşına 2 bin 49 lira eklenerek tutar 25 bin 601 liraya erişecek. Yıllık enflasyonun yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçmesi halinde uygulanacak zam oranı yüzde 9,04'e yükselecek ve taban gelir 25 bin 681 lirayı bulacak. Beklentilerin tavan yaptığı yüzde 29,6'lık üçüncü senaryoda ise emeklilerin artış payı yüzde 10,06 seviyesine ulaşırken taban maaş 25 bin 921 liraya kadar çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI HANGİ SEVİYEYE YÜKSELECEK?

Kamu personeli ile Emekli Sandığı emeklilerinin yeni yıldaki zam oranı toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkının birleşimiyle tayin ediliyor. Masadaki ilk olasılık olan yüzde 28'lik yıl sonu enflasyonunda memur emeklisine yüzde 6,67 oranında artış yansıtılacak ve taban emekli aylığı 33 bin 631 lira olacak. Enflasyonun yüzde 28,4 gerçekleşmesi durumunda en düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 735 liraya çıkacak. Yüzde 29,6'lık azami beklentinin gerçekleşmesi halindeyse memur emeklileri yüzde 8,01 zam alarak en az 34 bin 53 lira elde edecek. Görev başındaki memurlar cephesinde ise halen 70 bin 224 lira olan en düşük maaş, söz konusu tahmin aralıklarına göre 75 bin 140 lira ile 76 bin 355 lira basamağına yükselecek.

MEMURLARIN EŞ VE ÇOCUK YARDIMI ÖDENEKLERİ NE KADAR ARTACAK?

Ocak ayında güncellenecek memur maaş katsayısı, kamu görevlilerine sağlanan aile yardımı kalemlerini de yukarı taşıyacak. Çalışmayan eş için ödenen mevcut 3 bin 581 liralık destek tutarı, yeni dönemde 3 bin 832 lira ile 3 bin 894 lira aralığına yerleşecek. Ailedeki 0-6 yaş arası çocuklar için verilen 787,76 liralık ödenek 843 lira ila 856 lira bandına çıkarken, 6 yaşından büyük evlatlar için ödenen 393,88 liralık destek miktarı yeni yılda 421 lira ile 428 lira düzeyine taşınacak.