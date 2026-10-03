Yeni kira dönemine adım atan kiracılar ve gayrimenkul sahipleri, yasal zam üst sınırını tayin edecek resmi göstergeleri yakından takip ediyor. Sözleşme yenileme aşamasında tatbik edilecek yasal artış marjı, açıklanacak en güncel enflasyon istatistikleriyle hukuki geçerlilik kazanacak.

EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı içerisinde uygulanacak yasal zam tavanı şimdiye kadar resmileşmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 periyodunu kapsayan Tüketici Fiyat Endeksi göstergelerini 5 Ekim Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Söz konusu bültende ilan edilecek 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte hem mesken hem de ticari gayrimenkullerde tatbik edilecek azami artış katsayısı netlik kazanacak.

KİRA ZAMMI TAVANI NASIL HESAPLANIR, YÜZDE 25 SINIRI GEÇERLİ Mİ?

Kira bedellerinde yapılacak güncellemelerin tavan hududu, Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda saptanıyor. Geçmiş dönemde konutlar özelinde uygulanan yüzde 25'lik sabit zam bariyeri yürürlükten kalktığı için, güncel mevzuatta hem konut hem de iş yeri mukavelelerinde 12 aylık TÜFE ortalaması yasal sınır kabul ediliyor. Mülk sahipleri, kontratlarda taraflarca daha düşük bir oran kararlaştırılmadıkça, ilan edilen bu resmi ortalamanın üzerine çıkamıyor.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU, HESAPLAMA ÖRNEĞİ NASIL İŞLER?

Ekim verileri açıklanana kadar referans niteliği taşıyan Eylül 2026 periyodunda, 12 aylık TÜFE eğilimi neticesinde azami kira zam oranı yüzde 31,79 düzeyinde gerçekleşmişti. Bu oran üzerinden yapılan matematiksel hesaplama modelinde; aylık 30.000 TL ödemesi bulunan bir kiracının maliyetine 9.537 TL artış yansımış ve güncellenen aylık tutar 39.537 TL seviyesine ulaşmıştı. 5 Ekim'deki veriyle beraber benzer hesaplama, açıklanacak yeni katsayı üzerinden işletilecek.