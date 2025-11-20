Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolundaki play-off rakibi açıklanıyor.

Kura heyecanı başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik aşaması başlıyor. UEFA Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi, bugün İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi’nde TSİ 15.00’te yapılacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye’nin play-offtaki rakibi bu törenle belli olacak. Avrupa Elemeleri’nde gruplarını birinci sırada tamamlayan 12 takım ise turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Bu takımlar şunlar: Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 ülke ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin de bulunduğu bu takımlar şunlar:

Grup ikincileri: Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk, Çekya

Uluslar Ligi’nden gelenler: Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya

Toplam 16 takım, 4 ayrı play-off yolunda mücadele edecek.

Tek maç oynanacak

Play-off maçları tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finaller 26 Mart’ta, final karşılaşmaları ise 31 Mart’ta gerçekleştirilecek. 1. ve 2. torbadaki takımlar, yarı final maçlarını kendi evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura ile belirlenecek. A Milli Takım, kura çekimine 1. torbadan katılacak. Türkiye’nin yarı finalde karşılaşabileceği muhtemel rakipler 4. torbadan çıkacak: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda. Play-Off 1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna 2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya 3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova 4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi belli olacak.