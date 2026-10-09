Kasaptan veya marketten alınan kıyma, uygun koşullarda saklanmadığında kısa sürede bozuluyor. Özellikle birkaç gün buzdolabında bekleyen kıymanın tüketilmeden önce kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak rengindeki her değişiklik bozulduğu anlamına gelmiyor.

Kıymanın rengi neden değişir?

Taze kıymanın dış kısmı genellikle kırmızı görünürken iç bölümleri kahverengimsi bir renk alır. Bu farklılık oksijenle temastan kaynaklanır. Dolayısıyla yalnızca renk değişimine bakarak kıymanın bozulduğuna karar verilmez.

Kötü koku ve yapışkan yüzeye dikkat

Bozulmanın en belirgin işaretlerinden biri ağır ve ekşi kokudur. Kıymadan alışılmadık, rahatsız edici bir koku geliyorsa tüketilmemesi gerekir. Bir diğer belirti ise yüzeyindeki değişimdir. Kıyma ele alındığında kaygan, sümüksü veya belirgin şekilde yapışkan bir his bırakıyorsa bozulma şüphesi oluşur.

Kıyma buzdolabında kaç gün dayanır?

Çiğ kıyma, 4 derece veya daha düşük sıcaklıktaki buzdolabında en fazla 1-2 gün saklanmalı. Bu süre içinde tüketilmeyecekse dondurucuya kaldırılmalı. Oda sıcaklığında uzun süre bırakılan kıymanın sonradan buzdolabına konulması ise oluşan riski ortadan kaldırmaz.

İyice pişirmek her zaman çözüm değil

Kıymanın normal kokması ve görünmesi güvenli olduğunu garanti etmez. Zararlı bakteriler, gözle fark edilen bir bozulma belirtisi olmadan da bulunur.

Bu nedenle saklama süresi ve koşulları bilinmeyen kıyma tüketilmemeli. Bozulduğundan şüphe edilen etin iyice pişirilmesi de güvenli olduğu anlamına gelmez. Şüpheli kıyma doğrudan atılmalı.