3.Lig 4. Grup’ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, kulüpten alacağı bulunan eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile ödeme planını yarına kadar netleştiremezse ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşma sağlanamaması durumunda -6 puan silme cezası riskiyle karşı karşıya.

Mossoro’nun Altay kariyeri ve alacağı

2020-21 sezonunun devre arasında 37 yaşında Göztepe’den transfer edilen Mossoro, Altay formasıyla 1. Lig’de 16 maçta görev yaptı ve takımın Play-Off şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan tecrübeli oyuncunun, Altay’dan toplam 472 bin Euro alacağı bulunduğu bildirildi.

Yabancı futbolcularla ilgili FIFA dosyaları

Altay yönetimi, ödeme takviminde anlaşma sağlanamaması halinde Mossoro dosyasının ardından diğer eski yabancı futbolcular Gnanduillet ve Amorim’in FIFA’da kesinleşmiş dava dosyalarını çözmek zorunda olacak.

Yönetim, bu dosyaların sonuçlanmaması durumunda puan silme ve küme düşürülme gibi yaptırımların gündeme gelebileceğini duyurdu. Başkan Sinan Kanlı, görev süresi boyunca Alhassan ve Cocalic ile ödemeler konusunda anlaşmalar sağladığını hatırlattı.

Bahis soruşturmasında futbolcuların isimleri temiz

Altay yönetimi, bahis soruşturmasına adı karışan 8 futbolcunun kendi maçları için bahis oynamadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, “2025-26 sezonu boyunca futbolcularımızın hiçbir kendi oynadığı veya kadroda bulunduğu maçla ilgili bahis kaydı bulunmamaktadır. Tüm savunma belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.