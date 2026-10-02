Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi, yaz ve kış ayları arasındaki büyük nüfus farkıyla öne çıkıyor. 2025 yılında 8 bin 749 olarak kayıtlara geçen nüfus, turizm sezonunda 50 bine kadar yükseliyor.

Uzun yıllar köy statüsünde kalan Güzelçamlı, bugün Kuşadası’nın önemli mahalleleri arasında yer alıyor. Ege Denizi kıyısındaki yerleşim, özellikle yaz aylarında yazlıkçıların ve turistlerin gelişiyle hareketleniyor.

Nüfus her yıl arttı

Güzelçamlı’nın yerleşik nüfusu son yıllarda düzenli artış gösterdi. Nüfus 2021’de 7 bin 760 iken 2022’de 7 bin 981’e, 2023’te 8 bin 203’e çıktı. Bu sayı 2024’te 8 bin 423, 2025’te ise 8 bin 749 oldu.

Yerel bilgilere göre sürekli yaşayanların sayısı yaklaşık 9 bin seviyesinde. Yaz sezonunda ise tablo tamamen değişiyor. Yazlık konut sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin gelişiyle nüfus 50 bine kadar ulaşıyor. Sezon sona erdiğinde binlerce kişi mahalleden ayrılıyor.

Millî park turizmi hareketlendiriyor

Güzelçamlı’nın hemen yanında 27 bin 598 hektarlık Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Millî Parkı bulunuyor. Doğal koylar, plajlar, Zeus Mağarası ve çevredeki tarihi alanlar bölgeye ilgiyi artırıyor.

Priene, Milet ve Efes gibi antik kentlere yakınlığı da Güzelçamlı’yı kültür turizmi açısından önemli bir noktaya taşıyor.

İzmir’e yaklaşık 100 kilometre

Güzelçamlı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 100 kilometre. Yolculuk trafik durumuna göre ortalama 1 saat 30 dakika sürüyor.

İzmir’den bölgeye ulaşım E87 karayolu veya O-31 otoyolu üzerinden Söke ve Kuşadası yönünde sağlanıyor. Kuşadası merkezinden ise toplu taşıma araçları ve minibüslerle Güzelçamlı’ya geçiliyor.