Melih Kabasakal neden kırmızı kart gördü sorusu ise ilk devrenin son anlarında yaşanan gerilimle maçın önüne geçti. Kusursuz işleyen maç planının ortasına adeta bomba düştü.
Farkı açan Trabzonspor, orta saha oyuncusunun ihracıyla sahada 10 kişi kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır tereddütsüz cebine başvurdu. Karadeniz ekibi ikinci yarıda skoru korumayı bildi.
Karadeniz derbisinde tansiyonu tırmandıran pozisyon
Mücadelenin 28. dakikasında Ernest Muçi perdeyi açarken, 38'de Chibuike Nwaiwu ve 40'ta Franculino Djú farkı üçe çıkardı. Skor tabelası parıldarken 43. dakikada orta alanda ikili mücadele sertleşti. Elliot Watt ile Melih Kabasakal burun buruna geldi.
Yaşanan itişme sırasında öfkesine yenilen Melih Kabasakal, rakibine kafa atınca doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Saha bir anda karıştı. Takım arkadaşları gerginliği yatıştırmaya çalışırken Trabzonspor sahada bir kişi eksildi.
Melih Kabasakal Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?
Doğrudan kırmızı kart gören Melih Kabasakal, cezası sebebiyle 8. haftadaki dev Beşiktaş derbisinde kesinlikle forma giyemeyecek. Hakem raporuna şiddetli hareket maddesinin yazılması halinde cezanın en az iki maça çıkması bekleniyor. Eksiklik teknik planları zorluyor.
Karşılaşma sonrası açıklama yapan futbolcu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğünü belirtti. Hiçbir mazeret üretmedi. Teknik direktör Thomas Reis, takım arkadaşları ve taraftarlardan açık yüreklilikle af diledi.
Maçın kritik anları ve ceza süreci
|Olay ve Karar
|Detay
|İhraç dakikası
|43. dakika doğrudan kırmızı kart
|Kart gerekçesi
|Elliot Watt'a kafa atma hamlesi
|Maç sonucu
|Samsunspor 0 - 3 Trabzonspor
|Cezalı durumu
|Beşiktaş derbisi ve PFDK sevki
Teknik direktör Thomas Reis, basın toplantısında öğrencisinin fevri hareketinden duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Skor avantajına rağmen böylesi bir hatanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Soyunma odasında galibiyet sevinci buruk yaşandı.
Yönetimin futbolcuya disiplin talimatı uyarınca para cezası kesmesi gündeme geldi. Gelecek hafta Beşiktaş karşısında orta sahadaki boşluğu kimin dolduracağı merak uyandırıyor. Teknik heyet şimdiden yeni formüller arıyor.