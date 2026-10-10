Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle devam etti. Şampiyonluk yarışı mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Zorlu 90 dakika sonunda gülen taraf İsmail Kartarl'ın öğrencileri olurken, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti.
Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor ise Çorum FK'ya konuk olacak.
Kaynak: Haber Merkezi