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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor ise Çorum FK'ya konuk olacak.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı, kaç maç ceza alacak?

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.

Zorlu 90 dakika sonunda gülen taraf İsmail Kartarl'ın öğrencileri olurken, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle devam etti. Şampiyonluk yarışı mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

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