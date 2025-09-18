Son Mühür/ Begüm Mol- Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde Kastamonu’da verdiği konser sonrası siyasetin de gündemine taşınmıştı. AK Partili Kastamonu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Namlı’nın, sanatçının sahne kıyafetine yönelik sözleri büyük tepki toplamıştı. Namlı’nın, “Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp” ifadelerine Mosso sert bir yanıt vermiş, “Çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim” sözleriyle çıkış yapmıştı.

Yeni saç rengi sosyal medyada tartışma yarattı

Mosso’nun saç rengindeki değişim, hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim şarkıcının yeni imajını beğenirken, bazı takipçiler “Kızıl daha iyiydi” yorumunu yaptı. Kimi kullanıcılar ise Mosso’nun sürekli yenilikçi tavrını öne çıkararak, sanatçının özgür tarzına destek verdi.

Hem sahnede hem özel hayatında gündemden düşmüyor

Melek Mosso, cesur sahne performansları ve özgün tarzının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Bu kez saç rengiyle dikkat çeken şarkıcının yeni imajı, sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.