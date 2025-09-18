Son Mühür - Ünlü oyuncu Ahu Yağtu’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz gün baygınlık geçirdiği öğrenilen Yağtu'nun hastaneye kaldırıldığı ve burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi sürecine başlandığı bildirildi. Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ahu Yağtu’ya beyin anevrizması teşhisi konduğu ifade edildi.

Açıklama paylaştı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."