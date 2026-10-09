Kızılcık Şerbeti bitti mi sorusu izleyicilerin zihnini kurcalarken, yapım kanadından gelen haberler dizinin kesinlikle sona ermediğini gösterdi. Fenomen yapımın reyting mücadelesine soluksuz devam edeceği, senaryoyu devralacak yeni isimlerle yoluna bakacağı aktarıldı.

Dizinin mutfağındaki bu köklü değişim, hikayenin ritmini nasıl etkileyeceği konusunda büyük merak dalgası oluşturdu. Seyirciler cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın geleceğini araştırırken, gözler kanaldan gelecek yeni duyurulara çevrildi.

Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor?

Kızılcık Şerbeti kesinlikle bitmiyor ve dizi herhangi bir final kararı almadan ekran serüvenini sürdürüyor. Yaşanan ayrılık yalnızca metin yazarlarını kapsıyor. Cevap gayet açık. Yapım şirketi Gold Film, hikayeyi yeni bir yazar ekibiyle buluşturup sezona hız kesmeden devam etmeyi planlıyor.

Kanal yönetiminin projeye inancı tam. Prodüksiyon kanadı, izleyicinin alıştığı güçlü tansiyonu korumak adına sektörün deneyimli senaristleriyle masaya oturuyor.

Senaryo ekibinde 143. bölüm vedası

Diziyi ilk bölümden bu yana yazan Melis Civelek ile Zeynep Gür ikilisinin, hikayenin ilerleyişine dair görüş ayrılıkları sebebiyle yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldığı öğrenildi. İki başarılı kalemin 143. bölüm itibarıyla görevi tamamen devredeceği açıklandı.

Ekipteki bu veda dizi takipçilerinde şaşkınlık yarattı. Yüz kırkı aşkın bölüm boyunca ekranlara gelen karakterlerin dili ve çatışmaları bu iki kalemin imzasını taşıyordu. Yeni yazı grubunun hikaye temposunu nasıl şekillendireceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Yeni bölüm yayın saati ve ekran takvimi

Yayın detayı Bilgi Dizi adı Kızılcık Şerbeti Yayın kanalı Show TV Yeni bölüm tarihi 9 Ekim 2026 Cuma Yayın saati 20.00 Bu akşamki bölüm 142. Bölüm Senaristlerin son bölümü 143. Bölüm

Haftalık yayın akışında herhangi bir erteleme bulunmuyor. Kızılcık Şerbeti, bu akşam yani 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de 142. bölümüyle Show TV ekranında izleyiciyle buluşacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür ikilisinin yazdığı son bölüm olan 143. bölüm gelecek hafta ekrana gelecek. Seyirciler bu akşam yeni olayları izlerken, yapım kadrosu 144. bölüm hazırlıklarını sette aralıksız sürdürüyor.