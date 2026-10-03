Son Mühür / Çocukların çizdiği resimlerde Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra uçurtma uçuran çocuklar,güneş ve kuşlar yer aldı. Bazı çocuklar ise savaşın olmadığı, gökyüzünün uçak ve bombalar yerine kuşlarla dolu olduğu bir dünya hayal ederek resimlerini kağıda resmetti.

Programda konuşan İHH Manisa İl Temsilcisi Abdulvahit Alagöz, etkinliğin sadece çocukların resim yaptığı bir organizasyon olmadığını söyledi. Gazze’deki çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek istediklerini belirten Alagöz, 7 Ekim 2023’ten bu yana çocukların ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Alagöz, Gazze’de 75 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 22 bininin çocuk olduğunu söyledi. 45 bin çocuğun yaralandığını belirten Alagöz, 11 binden fazla çocuğun ise hayatlarının geri kalanını etkileyecek ağır yaralanmalarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Alagöz ayrıca 65 binden fazla çocuğun yetim kaldığını, 22 bin çocuğun ise refakatsiz bulunduğunu söyledi. Savaşın çocuklarda yalnızca fiziksel yaralar bırakmadığını belirten Alagöz, yaklaşık 1 milyon çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. 658 bin çocuğun eğitimine erişiminin kesintiye uğradığını belirten Alagöz, Gazze’de çocukların okul sıralarında geçirmeleri gereken yılları yıkılmış binalar ve geçici barınma alanları arasında geçirmek zorunda kaldığını belirti.

Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından da çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiğini söyleyen Alagöz, UNICEF verilerine göre en az 300 çocuğun daha yaşamını yitirdiğini ifade etti. Gazze’de çocukların temiz su, gıda, sağlık hizmetleri, eğitim ve güvenli barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta da ciddi sıkıntılar yaşadığını da söyledi. Alagöz, etkinlikte çocukların çizdiği resimlerin Filistinli akranlarına gönderilen birer dayanışma mesajı olduğunu söyledi. Çocukların resimlerinde özgürlüğü, evlerine dönen çocukları, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir gökyüzünü hayal ettiğini dile getiren Alagöz, “Onları görüyoruz, duyuyoruz ve unutmuyoruz” mesajı verdi.

Çocukların hayalleri Gazze için kağıda döküldü

Mikrofonumuza özel olarak konuşan İHH Manisa İl Temsilcisi Abdulvahit Alagöz şunları söyledi;

Bugün burada Yetim Vakfı’nın organizasyonuyla, İHH’nın katkılarıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu organizasyonda çocuklarımızın Gazze ile ilgili düşüncelerini, umutlarını ve hayallerini kâğıda dökmelerini sağlamaya çalıştık. Dileğimiz, bundan sonraki süreçte hem ülkemizde hem de dünyadaki bütün çocukların karanlıkları değil, aydınlıkları; savaşları değil, barışı ve güzel dünyaları kağıda döküp resmetmesidir. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dedi.

Etkinlikte çocuklar adına konuşan Kübra Tank da Filistinli çocukların sesini duyurmak için programa katıldığını söyledi. Resimlerinde bir ev, okul, park, arkadaşlar ve güzel bir dünya çizebileceklerini belirten Tank, yaptıkları resimlerin Filistinli çocukların sesi, neşesi ve oyunları olmasını istediklerini söyledi. Resim çizerken aklına Gazze’deki çocukların geldiğini anlatan Tank, “Bir ev çizmek istedim ama Gazze’de evleri yıkılan çocukları düşündüm. Okul çizmek istedim, okula gidemeyen çocuklar aklıma geldi. Anne ve baba çizmek istediğimde ailesini kaybeden çocukları düşündüm” dedi. Masmavi bir gökyüzü, güneş ve kuşlar çizmek istediğini söyleyen Tank, çocukların gökyüzüne baktıklarında uçakları ve bombaları değil, güzel şeyleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

Kendisinin sabah kalkıp okula gittiğini, arkadaşlarıyla oynadığını ve günün sonunda ailesiyle bir araya geldiğini anlatan Tank, Gazze’deki çocukların ise bu güven duygusundan mahrum kaldığını söyledi. Bazı çocukların anne, baba ve kardeşlerini kaybettiğini, bazılarının ise günlerce yeterli yiyecek ve temiz suya ulaşamadığını dile getirdi. Tank, Gazze’deki çocukların yaşadıklarının yalnızca uzaktan izlenen bir savaş görüntüsü olmadığını belirterek, onların bunları gerçekten yaşadığını söyledi. Filistinli çocukların savaşın olmadığı bir ortamda özgürce büyümesini istediğini dile getiren Tank, bir gün onlarla birlikte umut dolu resimler çizeceklerine inandığını ifade etti.

Program, çocukların çizdiği resimlerin sergilenmesi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Etkinlik sonunda programa katılan çocuklara, ailelere, gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına ve katılımcılara teşekkür edildi.