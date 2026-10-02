Son Mühür / Manisa iş dünyasının köklü temsil kuruluşlarından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın listesi olan sarı liste, 23 meslek komitesinin 22’sinde seçimi kazanmayı başardı. Sadece 14’üncü Meslek Komitesi’nde beyaz liste seçimi önde tamamlayarak kazandı. 23 meslek komitesinin 16’sında sarı liste tek listeyle yarışırken, 2 ve 12 numaralı komitelerde sarı ve mavi listeler, 8-14-16 ve 23 numaralı komitelerde sarı ve beyaz listeler, 5 numaralı komitede ise sarı ve yeşil liste yarıştı.

Komitedeki oy oranı dikkat çekti

2. Meslek Komitesinde sarı liste 134 oy alırken, mavi liste 111 oyda kaldı. Sarı liste seçimi 23 oy farkla önde tamamladı. Komitede Burhanettin Yaşar, Hakan Kadayıfçılar ve Emre Ağar’ın isimleri yer aldı. 5’inci Meslek Komitesi’nde sarı liste 76 oy, yeşil liste ise 20 oy aldı. Sarı liste 56 oy farkla seçimi önde tamamladı. Komitede Onur Taylan, Osman Sönmez ve Zafer Oynar’ın isimleri yer aldı. 8. Özel Sağlık ve Kişisel Bakım Komitesi’nde sarı liste 47 oy alırken, beyaz liste 44 oyda kaldı. Sarı liste 3 oy farkla seçimi kazandı. Komitede Gencey Esandağ, Enes Dindar ve Muzaffer Sağlam yer aldı. 12’nci Meslek Komitesi’nde sarı liste 345 oy, mavi liste ise 211 oy aldı. Sarı liste 134 oy farkla seçimi tamamladı. Komitede Aslan Yılmaz, Çağlayan Yıldız ve Mustafa Gürel seçildi. 14’üncü Meslek Komitesi’nde beyaz liste 31 oy alırken, sarı liste 15 oyda kaldı. Beyaz liste 16 oy farkla seçimi önde tamamladı. Komitede Halil Başkentli ve İsmail Ömer Özkara’nın isimleri yerini aldı.

16.ncı Meslek Komitesi’nde ise sarı liste 153 oy, beyaz liste 148 oy aldı. Sarı liste 5 oy farkla seçimi kazandı. Komitede Kerem Özdeveci, Ergün Keley ve Ramazan Yıldız’ın isimleri yer aldı, Seçim sonuçlarına göre 23 meslek komitesinin 22’sinde sarı liste, 14’üncü Meslek Komitesi’nde ise beyaz liste seçimi kazandığı görüldü.

Seçimin ardından Yılmaz açıklamalarda bulundu

Seçimin bitmesiyle açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz oda üyelerine ve seçim sürecinde görev alanlara teşekkür etti. Yaklaşık dört ay süren seçim çalışmalarının ardından sandıktan çıkan sonucun önemine değinen Yılmaz, seçim sürecinde herhangi bir tartışmanın içerisinde olmadıklarını ve çalışmalarına odaklandıklarını belirterek, “Sizin dışınızdaki bazı kötü emelli insanlar ne derse desin son sözü seçmenveriyor. Siz arkanıza istediğiniz kadar şehrin babalarını olduğunu iddia edin, şehrin abisi olduğunu iddia edin ama sonunda son sözü seçmen yani buradaki vatandaş söylüyor” dedi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 154 yıllık geçmişine dikkat çeken Yılmaz, “Bu oda Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere şehrimiz ekonomik, sosyal, kültürel her alanında kendisini ispat etmiş 154 yıllık büyük bir ulu çınardır. Bu çınarı hep beraber daha uzun, daha müreffeh yarınlar için beraber sulayacağız ve ilerideki mutlu günlere taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde kimseyle didişmediklerini ve herhangi bir şekilde tartışmaya girmediklerini belirten Yılmaz, “Biz sadece işimizi yaptık. Bu yapılan işin neticesinde çok değerli üyelerimiz bugün sandıkta gerekli cevabı verdi” diye konuştu. Seçimlerin sorunsuz şekilde tamamlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Yılmaz, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü mensupları ile Yunusemre İlçe Seçim Müdürlüğü personeli başta olmak üzere görev alan herkese teşekkürlerini iletti.

Seçimlerin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Yılmaz, “İlk defa Cumhuriyet tarihinden önce kurulan odamızda üst üste yüzde 100 oy alarak seçilmiş meclis üyeleri ve meslek komitesi unvanı taşıyan sizlersiniz. Bu haklı gururunuzla ne kadar mutlu olsanız azdır” dedi. Listelerin oluşturulma sürecine de değinen Yılmaz, “Ben burada bir simgeyim. Ben Mehmet Yılmaz olarak bir hiçim. Biz hep beraber büyük bir aileyiz. Bu ailenin karşısında hiçbir güç duramaz” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda eşitlik vurgusu yapan Yılmaz, dini, mezhebi, meşrebi, bölgesi, ırkı, statüsü ve maddi gücü ne olursa olsun herkesin eşit olduğunu belirterek, Manisa’ya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na, odanın ilkelerine ve ekonomisine birlikte daha güçlü şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirti.