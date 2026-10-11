Son Mühür / Manisa Barosu’nda yeni dönem başkanını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimde üç aday yarıştı. Sabah saat 09.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayım sonucunda Gri Liste’nin adayı Ümit Rona, rakiplerini geride bırakarak Manisa Barosu’nun yeni başkanı oldu.

Seçimde mevcut başkan Sevgi Başak Yeşil Yeşil Liste ile yeniden başkanlık için yarışırken, Can Adar Arslan da Mavi Liste ile seçime katıldı. Sandık sonuçlarına göre Ümit Rona 719 oy alarak ilk sırada yer aldı. Sevgi Başak Yeşil 584 oyla ikinci olurken, Can Adar Arslan 99 oy aldı. Rona, en yakın rakibi Yeşil’e 135 oy fark atarak seçimi kazandı.

1.472 Üye oy kullandı

Seçim tutanağının genel toplam bölümünde yer alan verilere göre toplam 1.472 üye oy kullandı. Geçerli oy sayısı 1.402, geçersiz oy sayısı ise 70 olarak kaydedildi.