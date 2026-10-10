Cafer Parlak kimdir sorusu, CHP ile YENİ Parti'nin ortak adayı olarak girdiği seçim sandığından zaferle çıkmasıyla birlikte siyaset kulislerinde yankı buldu. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ile yarışan Parlak, son turda ipi göğüslemeyi başardı. Gözler ilçenin yeni patronuna çevrildi.

Finans kökenli bir geçmişe sahip olan Cafer Parlak, yerel yönetimdeki deneyimini meclis komisyonlarında kazandı. İlçedeki kritik görev değişimi siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi. Yeni dönem resmen başladı.

Cafer Parlak Eyüpsultan Belediye Başkanvekili oldu mu?

Cafer Parlak, Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin dördüncü turunda 19 oy alarak yeni başkanvekili seçildi. İlk üç turda salt çoğunluk sağlanamadığı için süreç uzadı. Dördüncü turda en çok oyu toplayan isim koltuğu devraldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır son turda 16 oyda kalarak yarışı kaybetti. Seçim sonucunun ilan edilmesiyle birlikte belediye binasında alkışlar yükseldi. AK Parti grubu sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu.

Dört turlu meclis seçimi ve oy tablosu

İlk iki turda 21 oy alan Cafer Parlak, üçüncü turda 18 oya gerileyerek rakibiyle eşitlendi. Karar turu niteliğindeki dördüncü oylamada ise üç oy farkla ipi önde göğüsledi.

Seçim turu Cafer Parlak Muhammet Çakır Sonuç 1. Tur 21 oy 15 oy Yetersiz çoğunluk 2. Tur 21 oy 16 oy Yetersiz çoğunluk 3. Tur 18 oy 18 oy Eşitlik çıktı 4. Tur 19 oy 16 oy Cafer Parlak kazandı

Oylama esnasında güvenlik güçleri bina çevresinde geniş önlemler aldı. Meclis üyeleri uzun süren mesainin ardından tutanakları imzalayarak seçimi tamamladı.

Cafer Parlak'ın eğitimi ve siyasi kariyeri

1983 yılında İstanbul Eyüp'te doğan Cafer Parlak, beş çocuklu bir ailenin ikinci evladı olarak büyüdü. Üniversite öğreniminin ardından bankacılık alanında uzun yıllar çalışan Parlak, Sermaye Piyasası Lisansı edindi. Ardından sekiz yıl aile şirketinde genel müdürlük yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Parlak, belediye bünyesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Nisan 2026'da Meclis Birinci Başkanvekili olan deneyimli siyasetçi, artık ilçenin tepe yöneticisi olarak görev yapacak.