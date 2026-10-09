Son Mühür- Sıcak Bakış programına konuk olan Gamze Berçin Edirne, Tunç Erciyas’ın LÖSEV’in kampanya çalışmaları ve yardımları hakkında sorularını yanıtladı.

Edirne, LÖSEV’e başlama serüvenini şu sözlerle aktardı:

“LÖSEV’de 14 yıldır çalışıyorum, 15. yılıma girmek üzereyim. Bundan önce Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapıyordum. Şu an ise Vekil Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ege Bölgesi’ndeki LÖSEV çalışmalarını sürdürüyoruz. Ailelerle birebir iletişime geçerek onlarla birlik olan kurumlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye geneline hizmet veren sivil toplum kuruluşu LÖSEV, şu an 120.000’den fazla hastaya yardımlarını ulaştırıyor.”

Edirne, lösemili çocuklara yardım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu:

“LÖSEV çocuklar için yola çıktı. Çocuk ve yetişkin tüm kanser türlerinde yardımlarını ulaştırıyor. LÖSEV ile ilgili söylenecek tek şey şu olabilir: LÖSEV, kansere bütünsel olarak bakan bir sivil toplum kuruluşu, yıllardır yürüttüğü çalışmalardaki başarısında en önemli faktör bu. Çünkü biz sadece kanser hastası olan birini ele almadık, onun bütün ailesini etkileyen bir süreci ele aldık. Bu süreçte bu kişilere çözüm üretecek projeler üzerine çalıştık.”

LÖSEV’den çocuklara Ramazan ve Kurban desteği

Edirne, LÖSEV için yılın önemli kampanya dönemlerine de değindi:

"Bizim için yılın önemli kampanya dönemleri var. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, diğeri Kurban Bayramı ve Ramazan dönemi; bunlar bağışların bize ulaştığı önemli dönemler.

Ramazan döneminde bize ulaşan fitre ve zekât bağışlarıyla çocuklara destek sağlıyoruz. Ailelere gıda paketi gönderimi yapıyoruz. Kurbanlarını bize bağışlayan vatandaşların etlerini yıl boyunca soğuk zincir sayesinde çocuklara, bağışıklık sistemleri güçlensin diye, ulaştırıyoruz” dedi.

Binlerce çocuk ve aile Anıtkabir’e yürüdü!

Edirne, LÖSEV ailesinin 100 bin kişiyi aşkın katılımcıyla Anıtkabir’de gerçekleştirdiği geleneksel ve büyük buluşmanın detaylarını anlattı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen lösemili çocuklar, aileleri, gönüllüler ve bağışçıların katılımıyla Atatürk’ün huzuruna çıkıldığını belirten Edirne, Aslanlı Yol’dan yürüyüş yapılarak mozoleye çelenk sunulduğunu ve Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalandığını ifade etti.

Günün devamında Anıttepe tesislerinde düzenlenen etkinlik alanında iyileşen gençlerin, annelerin ve çocukların sahne aldığını aktaran Edirne, müzik dinletilerinden Gençliğe Hitabe’nin okunmasına kadar duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandığını vurguladı. LÖSEV olarak Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında çocukların sağlığı ve geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Edirne, önümüzdeki yıllarda bu büyük aileye katılmak isteyen herkesi davet ettiklerini dile getirdi.

Resmi siteden bağış yolu

Edirne, LÖSEV’e gönüllü olmak ve bağış yapmak isteyenlerin izleyebileceği yolları da anlattı:

"Gönüllümüz ya da bağışçımız olmak isterseniz, LÖSEV gönüllüsü olmak isterseniz resmi adresimizde çalışmalara katılabilirsiniz. Bağış yapmak isterseniz onlar için de aynı adresten bağış ücreti ödemeden gerçekleştirebilirler. Bağış için tüm operatörlerden 3406’ya SMS de atabilirsiniz” şeklinde duyurdu.

Türkiye’yi LÖSEV olarak turuncuya boyamayı hedefliyoruz!

Edirne, 2-8 Kasım’da LÖSEV Haftası için gerçekleştirilecek farkındalık çalışmalarından şu sözlerle bahsetti:

“Bu sene 2-8 Kasım’da bütün Türkiye’yi LÖSEV olarak rengimiz olan turuncuya boyamayı hedefliyoruz. Farkındalık kazanmak için çalışmalara başladık. Farkındalıkla dolu bir hafta bizi bekliyor” dedi.