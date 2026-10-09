Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, kent gündemine damga vuran İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, AK Parti, YENİ Parti ve CHP'yi eleştirdi.

Muhammet Yılmaz: Siyasetteki iki yüzlülüğün fotoğrafını izliyoruz

Geçtiğimiz dönemlerde Cemil Tugay'ı yerden yere vuran AK Partili isimlerin bugün Tugay'yı alkış yarışına girdiğini belirten Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, "Siyasetteki iki yüzlülüğün fotoğrafını izliyoruz.

Dün Cemil Tugay’ı yerden yere vuran AK Partililer, bugün alkış yarışına girmiş. Dün yere göğe sığdıramayan CHP’liler ise bugün aynı kişiyi hain ilan ediyor. Ne değişti? Cemil Tugay mı, ilkeleriniz mi?" dedi.

"Sizin derdiniz koltuk hesabınız iktidar"

Son olarak, vatandaşın bu siyaset tiyatrosundan bıktığının altını çizen DEVA Partili Yılmaz, YENİ Parti, CHP ve AK Parti'ye Tugay üzerinden eleştirilerini sürdürerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dün savunduğunuz adam bugün kötü, dün eleştirdiğiniz adam bugün iyi oluyorsa sizin derdiniz ne İzmir’dir ne millet.

Sizin derdiniz koltuk, hesabınız iktidar, ilkeniz ise tamamen menfaat. AK Parti de CHP de Yeni Parti de aynaya baksın. İzmir ne bir partinin tapulu malıdır ne de siyasi transferlerin ganimeti. Bu şehir, dün sövdüğünü bugün öpenlerin, dün övdüğüne bugün sövenlerin siyasi tiyatrosundan bıktı"