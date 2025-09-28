Rus haber ajansı TASS’a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Alaska’da düzenlenen zirvede Trump’a yaptığı Moskova davetini hatırlattı. Peskov, “Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump’ın kararına bağlı” ifadelerini kullandı.

Nükleer cephane tartışması

Peskov, Rusya’nın İngiltere ve Fransa’nın nükleer cephanelerinin de denkleme dahil edilmesi yönündeki talebine ilişkin soruları da yanıtladı. Kremlin Sözcüsü, bu konunun güncelliğini koruduğunu vurguladı.

New START vurgusu

Açıklamalarında, öncelikli olarak Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) çerçevesinde Rusya ve ABD arasında müzakerelerin başlatılması gerektiğine dikkat çeken Peskov, “Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler Avrupa’nın güvenliği ve stratejik istikrarının bir parçasıdır” dedi.

Alaska’daki zirvenin ardından

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ağustos ayında Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti. Zirvede Putin, Trump’a bir sonraki görüşmenin Moskova’da yapılmasını önermiş, Trump da bu teklifin mümkün olabileceğini dile getirmişti.