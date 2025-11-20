Son Mühür -Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter temalı kutlama yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında harekete geçti. Şirket, başvuru dilekçesinde “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi pek çok ibarenin Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescilli olduğunu hatırlattı. Bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı kalmayıp, dünya çapında tanınmış ve yüksek ticari değere sahip olduğunu vurgulayan Warner Bros., mahkemeye sunduğu tablolarla futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açıkça atıfta bulunduğunu belirtti. Belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında “Harry Potter” film serisinin ikonik müziği Hedwig's Theme’i kullandığı, videolarda Harry Potter karakterlerine benzeyen animasyon figürleri, Hogwarts arması, film sahnelerini anımsatan dekorlar ve kostümlerin yer aldığı ifade edildi. Warner Bros., tüm bu unsurların izinsiz kullanıldığını ve bunun hem telif hem de marka hakkı ihlali oluşturduğunu savundu.

Mali ve manevi hak ihlali

Warner Bros., söz konusu unsurların Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini ve Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, şirket mahkemeden futbolcunun Instagram’daki ilgili Reel videosu ve Twitter paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Warner Bros., bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini istedi. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmadan yapılmasının gerektiği dilekçede vurgulandı.