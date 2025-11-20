Son Mühür - Fenerbahçe’nin Afrika’da yürüttüğü yetenek taraması sonucu bu yaz kadrosuna kattığı Amara Diouf hakkında Senegal’den dikkat çeken bir haber geldi.

Senegal basını, Fenerbahçe’ye transfer olan Amara Diouf’u manşetlerine taşıyarak, “Amara Diouf, büyük bir çıkışın ardından gözlerden kayboldu. Yaşadığı sakatlıkların ardından oyuncunun nerede olduğu bilinmiyor ve uzun süredir ülkesine de dönmedi” ifadeleriyle haberi okuyucularına aktardı.

18'e girmesi bekleniyor