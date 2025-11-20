Son Mühür - Fenerbahçe’nin Afrika’da yürüttüğü yetenek taraması sonucu bu yaz kadrosuna kattığı Amara Diouf hakkında Senegal’den dikkat çeken bir haber geldi.
''Gözlerden kayboldu''
Senegal basını, Fenerbahçe’ye transfer olan Amara Diouf’u manşetlerine taşıyarak, “Amara Diouf, büyük bir çıkışın ardından gözlerden kayboldu. Yaşadığı sakatlıkların ardından oyuncunun nerede olduğu bilinmiyor ve uzun süredir ülkesine de dönmedi” ifadeleriyle haberi okuyucularına aktardı.
18'e girmesi bekleniyor
Amara Diouf’un ülkesinde nerede olduğu tartışılırken, genç yıldız adayının Fenerbahçe ile antrenmanlara katıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Diouf, 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamış ve forma giyebilmesi için 18 yaşını doldurması gerekiyordu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir antrenmanlarda yer almayan Diouf’un kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı bildirildi. Genç oyuncunun 18 yaşını doldurmasının ardından Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.