Son Mühür / AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale’de serebral palsili gençler ve ailelerine yönelik düzenlenen üç günlük pilot kampın sona erdiğini duyurdu. Farklı kentlerden katılımcıların yer aldığı programda gençler spor ve atölye çalışmalarına katılırken ailelere de eğitim ve kişisel gelişim desteği sunulan programla ilgili konuşan AK Partili vekil Kasapoğlu, pilot uygulamadan elde edilen deneyimlerin ardından programı farklı engel gruplarını da kapsayacak biçimde genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun koordinasyonunda gerçekleştirilen kamp; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çanakkale Valiliğinin iş birliğiyle düzenlendi. Programa Serebral Palsi Meclisi, SERÇEV, Hayatı Engelsiz Paylaşım Derneği, Adıyaman Serebral Palsililer Derneği, Bartın Otizm Engelliler Derneği, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) da katılım sağladı.

“Gençlerimiz ve aileleri birlikte katıldı”

Kampın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, “Serebral Palsili Gençler ve Aileleriyle Pilot Kamp Programı’nı Çanakkale’de tamamladık. Farklı şehirlerden gelen 30 serebral palsili genç ve 60 kişilik refakatçi ailemizi bir araya getiren üç günlük kampta gençlerimiz spor ve atölye faaliyetlerine katıldı. Ailelerimiz de uzman eğitimleri ve kişisel gelişim oturumlarından yararlandı. 24 Genç gönüllü, ⁠9 Gençlik lideri, 6 Özel Eğitim Öğretmeni, 8 Gençlik ve Spor Antrenörü, ⁠7 Psikolog, 5 Sağlık uzmanı, 2 Güzel Sanatlar Eğitmeni ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu uzmanlarının katıldığı kamp sürecinde katılım düzeyi, etkinliklerin bireysel ihtiyaçlara uyarlanabilirliği, fiziksel ve programatik erişilebilirlik, gençlerin ve ailelerin memnuniyeti, karşılaşılan güçlükler, sağlık ve güvenlik süreçleri, eğitici ve gençlik liderlerinin gözlemleri ile gençlerin doğrudan önerileri izlendi ve değerlendirildi. Bir gencimizin hayatına dokunan çalışmanın, ailesinin hayatında da karşılık bulmasını önemsiyorum. Çanakkale’de düzenlediğimiz pilot kampı bu anlayışla hayata geçirdik” dedi.

“Hedefimiz programı geliştirmek ve yaygınlaştırmak”

Pilot kampın yalnızca katılımcılara yönelik bir etkinlik olmadığını, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyecek çalışmalar için de deneyim sağladığını belirten Kasapoğlu, “Bu yönüyle pilot programdan elde edilen deneyim, Komisyonun engelli bireylerin sosyal hayata etkin ve eşit katılımının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarına sahadan somut veri sağlaması; iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından örnek bir niteliğe haiz. Hedefimiz, bu pilot programı geliştirerek farklı engel gruplarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. Programın gerçekleşmesine destek veren tüm kurumlarımıza, komisyon uzmanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.