Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’da hayata geçirilmesi planlanan Mezbaha ve Et Entegre Tesisi için hazırlıklarına devam ediyor. Torbalı’daki projenin tamamlanmasıyla birlikte hayvan kesimi, etin işlenmesi, soğuk koşullarda muhafazası ve sevkiyatı aynı merkezde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hijyen ve mevzuat şartlarına uygun olarak hizmet vermesi hedeflenen tesisin, Torbalı ve çevresindeki hayvancılık faaliyetlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

Günlük 75 büyük, 50 küçükbaş kapasitesi

Günlük yaklaşık 75 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak şekilde planlanan tesiste, idari ve operasyonel görevlerde yaklaşık 50 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Projeye ilişkin ihale ise 14 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Kesimden et işlemeye tek merkez olacak

Halk sağlığı ve hijyen koşulları gözetilerek tasarlanan Torbalı’daki Mezbaha ve Et Entegre Tesisi’nde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik padok alanlarının yanı sıra kesim hattı, karkas depolama bölümleri ve soğuk hava depoları yer alacak. Proje kapsamında et işleme bölümü de kurulacak. Bu alanda kavurma, sucuk ve köfte üretimi yapılması planlanıyor.