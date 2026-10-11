Ünlü futbol adamı Sergen Yalçın, sarı-lacivertli takımın hanesine üç puanı üç golle yazdırdığı mücadelenin perde arkasını Kafa Sports ekranlarında masaya yatırdı. Programda Candaş Tolga'nın farklı skora yönelik tespitlerine itiraz eden Yalçın, tabeladaki rahat görünümün aksine müsabakanın 85. dakikaya dek kopmadığını, ancak İrfan'ın kaydettiği kritik golün ardından takımın galibiyeti garanti altına aldığını dile getirdi.

FENERBAHÇE SAHADA NEDEN 9 KİŞİ MÜCADELE ETTİ?

Yalçın'ın analizlerinde en çok dikkat çeken bölüm, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü kadrodaki iki ismin fiziksel yetersizlikleri oldu. Marco Asensio ve yüksek bonservis maliyetiyle dikkat çeken Mason Greenwood'un takıma beklenen enerjiyi veremediğini iddia eden deneyimli yorumcu, sarı-lacivertlilerin sahada ciddi bir eksiklikle mücadele ettiğini şu sözlerle ifade etti:

"Fiziksel olarak şunu da söyleyeyim orta sahada. Ya Fenerbahçe 2 oyuncu eksik oynadı Asensio ve Greenwood ile. 9 kişi oynadı maçın büyük bölümünü. Buna rağmen kazandı. İsmail Hoca Asensio'yu hazır değil diye oynatmıyordu. Ben İsmail Hoca'ya inandım."

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN N'GOLO KANTE'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Eleştirilerin odağındaki genç isimlerin aksine, sahanın yıldızı olarak deneyimli orta saha N'Golo Kante işaret edildi. Yalçın, Fransız futbolcunun yaşına rağmen maçın son anlarında dahi savunmasına verdiği muazzam desteği takdirle karşıladı. Kante'nin üstün gayretini anlatırken, 40 milyonluk bedelle alınan Greenwood'un form durumuna ve İsmail Kartal'ın bu oyuncuya tanıdığı süreye tepki gösteren Yalçın, değerlendirmesini şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

"Maçın oyuncusu net olarak Kante. Niye diyeceksin? O yaşına rağmen abi, 80'de 85'te beki kovalayıp top falan kapıyor yani. Ya Kante bu yaşta bu kadar fiziksel olarak hazır, o Greenwood nasıl böyle olur bu yaşta? Bu kadar hazır olmaz. İşler acısı. O da ayrı bir konu. Onu da konuşmak lazım bence. Greenwood 40 milyon bonservis verilmiş bir oyuncu. Ya o kadar dakika nasıl İsmail hoca dayandı? Ona bir anlam veremedim."