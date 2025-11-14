Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hırvatistan'a bakım için giden 2 yangın söndürme uçağının birisiyle telsiz irtibatının kesildiği ifade edilmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise uçağın enkazına ulaşıldığı ve pilotun şehit olduğu açıklanmıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık.

Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Acı haberi Bakan Yumaklı duyurmuştu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." demişti.