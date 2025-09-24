Son Mühür- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, bugün öğleden sonra meydana gelen bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, yerel saatle 14:18'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkı tarafından hissedildi.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Elbistan ilçesi olarak belirlendi. Enlemi 38.36944 N ve boylamı 37.43694 E olan deprem, bu koordinatlarda bulunan yerleşim yerlerinde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle bölge halkı, sarsıntıyı hissederek kısa süreli bir panik yaşadı.