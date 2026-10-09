Gün içinde duyulan bir şarkının aynı bölümü saatlerce zihinde tekrarlanıyor. Özellikle sessiz ortamlarda kendini gösteren bu durum, bilimsel araştırmalara da konu oldu. Sakız çiğnemenin, akıldan çıkmayan melodilerin tekrarını azaltmada etkili olduğu belirlendi.

Beyin neden aynı şarkıyı tekrarlar?

Psikolojide "kulak kurdu" olarak bilinen durum, bir melodinin kişinin isteği dışında zihninde dönüp durmasıyla ortaya çıkıyor.

Özellikle yürüyüş yaparken, ev işleriyle uğraşırken veya dinlenirken zihne yerleşen kısa nakaratlar tekrar ediyor. Beynin işitsel hafızası, tanıdık ritimleri yeniden canlandırıyor.

Sakız çiğnemek müzik döngüsünü bozuyor

Araştırmalarda öne çıkan yöntemlerin başında sakız çiğnemek geliyor. Çene hareketleri, zihindeki iç sesin kullanılma biçimini etkileyerek şarkının sürekli tekrarlanmasını azaltıyor.

Böylece akıldan çıkmayan nakaratın oluşturduğu döngü zayıflıyor. Ancak yöntemin her kişide anında ve kesin sonuç verdiği söylenmiyor.

Şarkıyı sonuna kadar dinlemek de bir yöntem

Zihne takılan melodiden kurtulmak için önerilen bir başka yol ise şarkıyı baştan sona dinlemek.

Bunun yanında kitap okumak ve kelime oyunlarıyla ilgilenmek de dikkati müzikten uzaklaştırıyor. Dil becerilerini harekete geçiren bu faaliyetler, zihnin farklı bir işe odaklanmasını sağlıyor.

Kısacası gün boyu aynı şarkıyı mırıldananlar için ilk denenebilecek yöntemlerden biri sakız çiğnemek. Melodinin tekrarını azaltmak için zihni başka bir işle meşgul etmek de öneriler arasında yer alıyor.