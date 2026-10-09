Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok sorusu sabah kuşağında televizyon karşısına geçen izleyicilerin ilk merak ettiği konu oldu. Canlı yayının yerine farklı içeriklerin yayınlanması, sevilen sunucunun projeye veda edip etmediği yönünde çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

Kanal yönetiminden ve Çağla Şıkel cephesinden gelen samimi açıklamalar gerçeği kısa sürede aydınlattı. Sevilen sunucunun ekrandan uzak kalma gerekçesi ve programın yayın takvimi netlik kazandı.

Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı sunucu Çağla Şıkel'in oğlunun spor yarışının final ayağına katılması sebebiyle 9 Ekim Cuma günü yayınlanmadı. Karar tamamen ailevi bir destekten kaynaklanıyor. Sağlık engeli çıkmadıkça stüdyoyu asla boş bırakmayan başarılı sunucu, oğlunun bu özel gününde tribünde yanında olabilmek adına kanaldan ve izleyicilerden bir günlük müsaade istedi.

Ekip arkadaşlarıyla önceden planlanan bu izin neticesinde canlı yayın bir günlüğüne ertelendi. Şıkel'in bu hassas tutumu takipçileri tarafından anlayışla karşılandı.

Ayrılık iddiaları ve ekrandan uzak kalma gerekçesi

Programın ekrana gelmemesi üzerine sosyal medyada yayılan ayrılık veya final iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Çağla Şıkel'in projeden koptuğu yönündeki söylentiler bizzat sunucunun paylaşımlarıyla boşa çıktı.

Sunucu, yayına ara vermesinin yalnızca tek bir günü kapsadığını belirterek dedikodulara son noktayı koydu. Stüdyodaki hazırlıklar pazartesi günkü canlı yayın için aralıksız devam ediyor.

Yeni bölüm yayın takvimi ve saat bilgisi

Yayın bilgisi Detay Program adı Çağla ile Yeni Bir Gün Sunucu Çağla Şıkel Yayın kanalı NOW 9 Ekim durumu Yayınlanmadı (Özel izin) Yeni bölüm tarihi 12 Ekim 2026 Pazartesi Yayın saati 10.45

Hafta sonu molasının ardından program normal akışına dönecek. Çağla ile Yeni Bir Gün, 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahı saat 10.45'te NOW ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle yeniden kucaklaşacak.

Sağlık, beslenme, pratik tarifler ve yaşam tüyolarının konuşulacağı yeni bölümde uzman konuklar canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlamayı sürdürecek. Ekran molası pazartesi sabahı son buluyor.