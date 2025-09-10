İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, üst üste yaşadığı yönetim kurulu onayı sorunlarıyla gündemdeki yerini koruyor. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir kez daha imza yetkisi verilmeyen yeşil-kırmızılı yönetim, bu kez de tüzükteki bir madde nedeniyle zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Daha önce 26 Haziran'da yapılan olağanüstü kongrenin, bir üyenin adli sicil kaydı ve bazı usulsüzlükler nedeniyle geçersiz sayılmasının ardından, 26 Ağustos'ta kongresini tekrarlayan kulüp, bu kez de farklı bir pürüzle karşılaştı.

Tüzük uyuşmazlığı nedeniyle yönetim değişikliğine gidildi

26 Ağustos'taki kongrede Karşıyaka tüzüğüne uygun olarak, başkan dahil 15 kişilik ana yönetim kurulu belirlenmişti. Ancak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kulüp tüzüğündeki "ana yönetim kurulu başkan dahil 14 kişiden oluşur" ibaresinin esas alınması gerektiğini belirtti. Bu uyuşmazlık üzerine Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim, tutanakları revize ederek bir üyeyi asil listeden çıkarıp yedek üyeler arasına almak zorunda kaldı. Bu düzeltmenin ardından yeni yönetim kurulu listesi, imza yetkisinin resmen alınabilmesi için tekrar İl Müdürlüğü'ne sunuldu. Yaşanan bu süreç, kulübün idari işleyişinde karşılaştığı zorlukların devam ettiğini gösteriyor.

Futbol takımına genç golcü takviyesi

İdari sorunlarla boğuşan Karşıyaka, futbol takımında ise transfer çalışmalarına devam ediyor. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kaf-Kaf, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. PFDK'dan aldığı 8 aylık ceza nedeniyle yeni transferleri Ömer Faruk Sezgin'den uzun bir süre yararlanamayacak olan Karşıyaka, Fethiyespor'un 22 yaşındaki genç golcüsü Furkan Ceylan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ankaragücü altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Turgutluspor formasıyla kiralık olarak 9 gole imza atan Furkan Ceylan'ın transferi, takımın hücum gücünü artırma hedefi taşıyor. Bu transferin, takımın ligdeki performansı üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.