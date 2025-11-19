Beşiktaş, ocak transfer döneminde kalesini güçlendirmeyi hedeflerken sürpriz bir ismin gündeme geldiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı yönetim, Barcelona’nın dünya yıldızı kalecisi Marc-Andre ter Stegen için resmi adım attı.

Barcelona’ya kiralama teklifi: 8 milyon Euro’luk opsiyon

Sport’un haberine göre Beşiktaş, ter Stegen için zorunlu olmayan 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Kulübün, Alman kalecinin sezonun ikinci yarısındaki maaşının tamamını ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Barcelona yönetimi ise nihai kararı tamamen oyuncuya bırakmış durumda.

Kararı ter Stegen verecek

Haberde, Katalan kulübünün ter Stegen’in ayrılmayı istemesi halinde ocak ayında transfere izin vereceği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin önceliği ise sakatlığını tamamen atlatmak ve eski formuna yeniden ulaşmak.

Beşiktaş’ta Graf devrede

Transfer operasyonunda Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf’ın kilit rol oynadığı belirtiliyor. Alman teknik adamın, vatandaşı olan ter Stegen’i düzenli olarak ilk 11 garantisi vererek ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Sakatlık sonrası dönüş hedefi

31 yaşındaki kaleci, sezon başında yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Sakatlık sürecini tamamlamaya odaklanan ter Stegen’in Barcelona’daki geleceğini bu sürecin ardından netleştirmesi bekleniyor.

Daha önce Galatasaray’la da anılmıştı

Yıldız kalecinin adı yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti. Ter Stegen, Barcelona ile 2028 yazına kadar sözleşme sahibi.