Son Mühür - İzmir’de faaliyet gösteren Uzay Kampı Türkiye, farklı kültürleri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl Çin’in Shaanxi Eyaleti’ne bağlı Xianyang şehrinden gelen 13 öğrenci ve 3 öğretmen, Uluslararası Galaktik Yaz Kampı kapsamında İzmir’de ağırlandı.

Uzay bilimi ve kültürel paylaşım bir arada

Bilim ve teknoloji alanında dünyada yalnızca iki örnekten biri olan Uzay Kampı Türkiye, SPAFFC (Shaanxi Eyaleti Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği) organizasyonu aracılığıyla gerçekleşen programda Çinli öğrencileri farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya getirdi. Katılımcılar, uzay bilimleri üzerine eğitim alırken aynı zamanda kültürel etkileşimde bulundu.

“Merhaba” birçok dilde yankılandı

Çinli öğretmen Hua Ni, öğrencilerinin deneyiminden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: “Öğrencilerimiz burada yalnızca uzay bilimleri öğrenmedi, aynı zamanda farklı ülkelerden akranlarıyla kültürel paylaşımda bulunma fırsatı yakaladı. Onların çeşitli dillerde birbirlerine ‘merhaba’ demesi bizleri çok mutlu etti.”

Yeni dönem için yoğun talep

Uzay Kampı Türkiye yetkilileri, farklı ülkelerden gençleri bilim, teknoloji ve kültür etrafında buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi için Vietnam, Romanya, Dubai ve Avusturya’dan da talep aldıkları belirtildi.