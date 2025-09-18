Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada terör örgütü DEAŞ’a karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 51 kişinin yakalandığını açıkladı.

34 ilde eş zamanlı baskın

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 34 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Çalışmalarda örgütle bağlantılı oldukları belirlenen, terör örgütüne finansman sağlayan ve sosyal medyadan propaganda yapan şüpheliler gözaltına alındı.

Örgütsel dokümanlara el konuldu

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

“Çok boyutlu mücadele”

Valiler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma TEM Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin yalnızca sahadaki operasyonlarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Yerlikaya, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğinin birlikte yürütüldüğünü belirterek, “Huzur ve güvenliği sağlamak için yılın 365 günü gece gündüz operasyonlarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.