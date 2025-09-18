Son Mühür - Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın, bir hasta tarafından darbedildi. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube, olayı kınayarak caydırıcı yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Olay sağlık merkezinde yaşandı

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın, muayene sırasında bir hastasının fiziki saldırısına uğradı. Saldırı sonucu burnundan yaralanan Yalın’a ilk müdahale meslektaşları tarafından olay yerinde yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık-Sen’den kınama

Saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Gencer Yılmaz, olayı kınadıklarını belirtti. Yılmaz, “Sağlık çalışanları, her koşulda toplumun sağlığı için görev yapan emek neferleridir. Onlara yönelen her saldırı, yalnızca kişiye değil; toplumun sağlık hakkına ve vicdanına yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Yasal düzenleme çağrısı

Yılmaz, sağlıkta şiddetin sona ermesi için caydırıcı adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, “Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Değerli hekimimiz Ahmet Mücahit Yalın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin daha etkin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.