Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Çok sayıda oda başkanının katıldığı toplantıda, artan maliyetlerden vergi yüküne kadar birçok sorun gündeme taşındı.

Esnaf sorunlarını dile getirdi

Toplantıda söz alan oda başkanları, sektörlerindeki güncel sıkıntıları ve taleplerini sıraladı. Yüksek vergiler, kayıt dışı faaliyetler ve düzenleme eksiklikleri en çok öne çıkan başlıklar oldu. Başkan Tugay ise tüm notları aldığını, çözüm için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Erkan Özkan’dan farklı bir yaklaşım

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, diğer başkanların aksine talepte bulunmak yerine teşekkür konuşması yaptı. Özkan, “Esnafımız zor günlerden geçiyor. Siz de ağır bir sürecin içindesiniz. Buna rağmen sorunlarımızı dinliyor, çözüm üretiyorsunuz. Bu iş birliği Ankara’da ve Türkiye Şoförler Federasyonu’nda da örnek gösteriliyor” dedi.

Araç yaş sınırı düzenlemesi

Özkan, taksici esnafı için büyük önem taşıyan araç yaş sınırının 9 yıldan 12 yıla çıkarılmasına değinerek, “ÖTV yükü ve ekonomik koşullar nedeniyle araçlarımızı yenileyemiyorduk. Bu karar esnafımıza üç yıl nefes aldırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Su ve hijyen ihtiyacı

İzmir’de yaklaşık 350 taksi durağı bulunduğunu hatırlatan Özkan, hijyen ve altyapı sorunlarına da dikkat çekti. Özkan, fiziki koşulları uygun olan duraklara su aboneliği verilmesi ve tuvalet ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirterek, “İstanbul ve Ankara’da uygulanan düzenlemelerin İzmir’de de hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Samimi atmosferde geçen buluşma

Toplantı, İzmir’de esnaf ile yerel yönetim arasındaki güçlü diyalogun bir göstergesi oldu. Başkan Tugay’ın tüm sorunları not etmesi ve çözüm konusundaki kararlı tavrı, buluşmaya katılan esnaf temsilcilerinin memnuniyetini artırdı.