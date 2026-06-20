Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Niyazi Arslan, dün CHP’nin büyükşehir meclis üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda yaşanan tartışmaların ardından bağımsız belediye başkanı Cemil Tugay’ın kendisini gruptan attığını açıklayarak, Son Mühür’e değerlendirmelerde bulundu.

Niyazi Arslan: Tugay bazı şeyleri içine sindiremiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon yayının ardından söz konusu WhatsApp grubundaki eleştirilere yönelik ‘Kılıçdaroğlu da, Özel de bizim değerimiz’ mesajı attığını ve ardından Cemil Tugay’ın talimatıyla gruptan çıkarıldığını belirten CHP’li Niyazi Arslan, “Ben meclis üyelerinin olduğu iletişim grubunda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu partinin değeri olduğunu söyledim.

Oradan bazı arkadaşlar bana tepki gösterdiler biz tartışmaya devam ettik. En son Cemil Tugay’ın talimatıyla grup başkanı beni ilgili WhatsApp grubundan çıkardı. Ondan sonra Cemil Tugay oradan yazmaya devam etti. Tabii Cemil Bey, bazı şeyleri içine sindiremiyor. Kendisi yönetim ile görüşüp il başkanı atatmaya çalışıyor istediği il başkanı atanmayınca da partiden istifa ediyor ve böyle hareketlere girişiyor. Ben partiden istifa eden isimler gruptan atılsınlar dedim” şeklinde konuştu.

“CHP Grubu’nun başkanı Utku Gümrükçü’dür”

Son olarak, bağımsız belediye başkanı Cemil Tugay’ın artık CHP Grubu’nun başkanı olmadığını hatırlatan ve parti grubunun başkanının artık mevcut il başkanı Utku Gümrükçü olduğunu belirten CHP’li Arslan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Tugay, İzmir’i mutlak butlancılara dar ederim tarzında çıkışlarda bulunuyor. Ben kendisine sonradan yazdım, ‘Siz bana İzmir’i dar edemezsiniz ama ben o meclisi size dar ederim’ dedim. Buradaki sorun parti grubumuzun sorunudur. Cemil Tugay, o parti grubunun başkanı artık değil. O grubun başkanı artık Utku Gümrükçü’dür. Biz bu tavırla ilgili gerekli şikayetleri de yapacağız”