Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle Çağla Kubat Windsurf Akademi tarafından düzenlenen Alaçatı Windfest, 6. kez yapılacak. 8–12 Ekim tarihleri arasındaki festival, rüzgârı bu kez çocuklar ve gençler için estirecek.

Alaçatı Windfest altıncı kez başlıyor

Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Alaçatı Windfest, 8–12 Ekim tarihleri arasında Boyalık’tan Ilıca’ya kadar uzanan koyun eşsiz rüzgârında yapılacak. Çağla Kubat Windsurf Akademi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, bu yıl altıncı kez sporseverleri bir araya getirecek.

Genç sporcular için sahne

Bir hafta sürecek festivalde çocuklar ve genç sporcular ön planda olacak. Organizasyon, yelken sporuna yeni başlayanların yeteneklerini göstermelerine imkân tanıyacak. Genç kuşağın performansı hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtılacak.

Spor ve turizme katkı

Alaçatı Windfest, yalnızca spor etkinliği değil, aynı zamanda Çeşme’nin uluslararası turizm vizyonunu güçlendiren önemli bir organizasyon. Her yıl artan ilgisiyle bölgenin marka değerine katkı sunan festival, Çeşme’nin spor ve turizm potansiyelini öne çıkaracak.

Festival boyunca sörf koyunun ve doğanın korunmasına dikkat çekilecek. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle çevre bilinci öne çıkarılacak. Sporun yanı sıra eğitim ve turizmi destekleyen etkinlikler de programa dahil edilecek.

“Alaçatı’nın rüzgârı gençler için esecek”

Çeşme Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gençlerimizin sporla buluştuğu, çevreye duyarlı, uluslararası nitelikli bu festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Alaçatı’nın rüzgârıyla buluşmaya davet ediyoruz” denildi.