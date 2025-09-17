İzmir’in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli damla sakızı ve zeytin hasadı sezonu düzenlenen etkinliklerle açıldı. Bölgedeki üreticiler, yerel yöneticiler ve siyasilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda hem üretimin önemi hem de tarımsal projeler öne çıktı.

Protokol üreticilerle buluştu

Ovacak ve Ayasaranda’daki üreticilerle bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ve MHP İlçe Başkanı Galip Uluçam, üreticilerle birlikte hasada katıldı.

Damla sakızı bahçesinde ilk etkinlik

Etkinliklerin ilki, Ovacak’ta üretici Musa Yalçın’a ait damla sakızı bahçesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, coğrafi işaret tesciline sahip damla sakızının üretim sürecine tanıklık etti. Bölge için büyük ekonomik değer taşıyan sakızın hasadı üreticilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Ayasaranda’da zeytin hasadı

Programın ikinci durağı Ayasaranda oldu. Avukat Levent Uşkay’a ait zeytin bahçesinde sezonun ilk zeytinleri toplandı. Zeytinciliğin bölge ekonomisindeki yeri vurgulanırken, üreticilere destek mesajları verildi.

Dünyanın en büyük sakız ağacı plantasyonu

Etkinlikler kapsamında Alaçatı’da bulunan, Milli Emlak Müdürlüğü’nden tahsisli 10 bin sakız fidanıyla kurulan alan da ziyaret edildi. Dünyanın en büyük sakız ağacı plantasyonu olma özelliği taşıyan bu proje, bölgenin tarım ve turizmine katkı sağlayacak. Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu, plantasyonun bölge ekonomisini güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

“Çeşme tarımı güçlendirilecek” mesajı

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, üreticilerin emeklerinin her zaman destekleneceği ve Çeşme tarımının güçlendirilmesi için projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Katılımcılar, hem damla sakızı hem de zeytinde bereketli bir sezon temennisinde bulundu.