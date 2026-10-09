31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ettikten sonra 7 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen törenle AK Parti saflarına katıldı. Bu siyasi hamleyle birlikte büyükşehir belediye başkanlığı makamı AK Parti'ye geçerken, 184 üyeli belediye meclisinde tüm dengeler yeniden kuruldu. Siyasi arenadaki bu büyük hareketlilik, belediyenin üst yönetiminde ve kültür sanat kadrolarında art arda istifaları beraberinde getirdi. Karar alma mekanizmalarının nasıl işleyeceği merak konusu olurken, İzmirliler yeni meclis aritmetiğini ve partilerin üye sayılarını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK KİMDE?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, toplam 184 sandalyeden oluşuyor. Meclisten karar geçebilmesi için salt çoğunluk olan 93 oya ihtiyaç duyuluyor. Başkanlık koltuğu el değiştirse de, AK Parti ve Cumhur İttifakı bloğu mecliste kararları tek başına geçirecek sayısal üstünlüğe sahip bulunmuyor. Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, 91 sandalye ile meclisin açık ara en büyük siyasi grubu konumunda yer alıyor. YENİ Parti'nin meclis kararlarında tam inisiyatif alabilmesi ve salt çoğunluğa ulaşabilmesi için sadece 2 ek oya ihtiyacı var.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

Başkan Cemil Tugay'ın parti değiştirmesi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki resmi aritmetik şu şekilde güncellendi:

Siyasi Parti / Grup Üye Sayısı YENİ Parti 91 (En büyük siyasi grup) AK Parti 39 (Başkan Cemil Tugay dahil) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 35 Bağımsız Üyeler 11 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 7 Büyük Birlik Partisi (BBP) 1 Toplam Sandalye 184

BÜROKRASİDE VE KÜLTÜR SANATTA İSTİFA DEPREMİ

Başkanın AK Parti'ye katılım süreci, meclis yönetiminde ve bürokraside derin bir krize yol açtı. Yaşanan siyasi değişimin ardından Meclis 1. Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile 2. Başkanvekili Elvin Sönmez Güler görevlerinden istifa etti. Yönetimdeki sarsıntı doğrudan kültür-sanat birimlerine de yansıdı. Sanatçı Levent Üzümcü ve Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu üyeleri topluca görev bıraktı. Üst üste gelen istifalarla boşalan meclis başkanvekilliği koltukları için 12 Ekim tarihinde meclis genel kurulunda yeni bir seçim yapılacak.

İZMİR MECLİSİNDE KİLİTLENME YAŞANIR MI?

Başkanlık makamının AK Parti'de, sayısal üstünlüğün ise YENİ Parti grubunda olması, "Mecliste kilitlenme yaşanır mı?" sorusunu akıllara getiriyor. Başkanın icraatları, komisyon raporları ve bütçe onayları için 93 meclis üyesinin kabul oyu gerekirken, mevcut tabloda hiçbir parti tek başına bu sayıya ulaşamıyor. Özellikle YENİ Parti'nin 91 sandalyeyle salt çoğunluğun hemen kıyısında bulunması, meclisteki 11 bağımsız üyenin tutumunu oldukça kritik hale getiriyor. İlerleyen günlerde yapılacak meclis oturumlarında partiler arası uzlaşma sağlanamaması durumunda karar alma süreçlerinin yavaşlaması ve kilitlenmeler yaşanması ihtimal dahilinde bulunuyor.