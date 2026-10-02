Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kentin önemli meslek kuruluşlarından İzmir Barosu'nda seçim heyecanı başlıyor. Sekiz senedir Çağdaş Grup kontrolünde yönetilen İzmir Barosu'nda Cumhuriyetçi Grup ve İzmir Avukat Hareketi mevcut yönetimi değiştirmek için çalışacak.

Adaylar vaatlerini kamuoyuna açıkladı

17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan seçimli genel kurulun öncesinde Cumhuriyetçi Grubun adayı Serhat Sökmen, İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Volkan Gültekin, Çağdaş Grubun adayı Emre Öktem ve Bağımsız Aday Tacettin Çolak, basın yoluyla görüşlerini ve fikirlerini kamuoyu ile paylaşarak, meslektaşlarına vaatlerini duyurdu.

"Çağdaş grubun yönetim anlayışı meslektaşlarımızı barodan uzaklaştırdı"

Yaklaşık 4 dönemdir baronun kontrolünü elinde bulunduran Çağdaş gruba yönelik eleştirilerin diğer gruplar tarafından yoğunlukla yapıldığı kamuoyuna yansırken, özellikle Cumhuriyetçi Grup'un adayı Serhat Sökmen, önceki haftalarda Son Mühür'e yaptığı açıklamalarda baro yönetiminine yönelik eleştirilerini sıralayarak, "Biz 8 yıldır, Çağdaş Avukatlar Grubu yönetiminde bir İzmir Barosu ile karşı karşıyayız.

Çağdaş Avukatlar grubunun yönetim anlayışı meslektaşlarımızı barodan uzaklaştırdı. Genel kurula katılım git gide düşüyor, bu doğru değil. Dolayısıyla meslektaşlarımızın baroya sahip çıkarak sandığa gelmeleri gerekiyor. Bu aslında önemli bir husus çünkü güçlü bir baro inşa etmek için güçlü avukat gerekiyor, baronun güçlü olması için ise seçilecek olan organların büyük bir çoğunlukla o göreve gelmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Kent kamuoyu baro seçimini yakından takip edecek

Bayraklı'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak genel kurulun gergin bir atmosferde yaşanması beklenirken, İzmir'de çok sayıda STK'nın ve siyasetçisinin baro genel kurulunu yakından takip edeceği aktarıldı.