Konut piyasasında Türkiye genelinde reel erime yaşanırken İzmir, ağustos ayında sergilediği performansla üç büyükşehir arasında öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, İzmir'deki fiyatlar aylık bazda İstanbul ve Ankara’yı geride bırakarak zirveye oturdu.

Tüm ülkede enflasyondan arındırılmış fiyatlar reel olarak yüzde 6,5 oranında gerilerken Ege'nin incisi konut yatırımcısının odağı olmaya devam ediyor.

Aylık yüzde 2,7 artış

Ağustos ayında Türkiye genelindeki konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 gibi sınırlı bir artışla 236,8 seviyesine yükseldi. Büyükşehirler ölçeğine bakıldığında ise İzmir, aylık yüzde 2,7'lik fiyat artışıyla dikkat çeken bir sıçrama yaptı.

Aynı dönemde İstanbul yüzde 1,9, Ankara ise yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Böylece İzmir, aylık bazda en çok değer kazanan metropol unvanını aldı.

Yıllık değişimlerde ise üç büyükşehirdeki tablo şöyle şekillendi:

İzmir: Yıllık yüzde 23,3 artış

Ankara: Yıllık yüzde 24,8 artış

İstanbul: Yıllık yüzde 26,3 artış

Türkiye haritasında doğu rüzgarı, Trakya’da yavaşlama

Bölgesel bazda incelendiğinde ise yıllık artış oranlarında Doğu Anadolu illeri başı çekti. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesindeki konut fiyatları, yüzde 27,0’lik rekor yıllık artışla ilk sırada yer aldı.

Marmara’nın batısında ise belirgin bir duraklama gözlendi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan Trakya hattı, yüzde 13,0 ile ülke genelinde yıllık artışın en düşük kaldığı bölge oldu.

