Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İŞKUR ortaklığında yürütülen Gençlik Programı, akademik eğitimini sürdüren öğrencilere hem pratik iş tecrübesi hem de düzenli bir gelir modeli vadediyor. Devlet üniversitelerinin bünyesinde gerçekleştirilecek bu çalışmalara katılan gençler, boş vakitlerini değerlendirirken aynı zamanda bütçelerine ciddi bir katkı sağlama fırsatı yakalayacak. Öğrencilerin kendi eğitim gördükleri kampüslerdeki ilanlara yöneleceği bu sistemde tüm süreçler tamamen elektronik ortamda ilerleyecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN DİJİTAL ADIMLAR

Kayıt süreci yalnızca İŞKUR'un resmi elektronik şubesi üzerinden kabul edilmektedir. Sisteme dahil olmak isteyen adayların öncelikle e-Devlet şifrelerini kullanarak esube.iskur.gov.tr portalına giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme erişim sağlandıktan sonra menü sırasıyla; "Online İşlemler", ardından "İş Arayan" ve son olarak "Gençlik Programı / İUP Başvuruları" sekmeleri takip edilerek tamamlanmalıdır. Adaylar bu ekranda sadece kayıtlı oldukları üniversitenin açtığı kontenjanlara talepte bulunabilecektir.

GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI 2026 YILINDA KAÇ TL OLDU?

Öğrencilerin projeye ayırdıkları her bir gün için İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından özel bir ödeme tarifesi uygulanmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde 1.083 lira seviyesinde olan bu günlük ücret, 2026 yılı güncellemeleriyle birlikte 1.375 TL seviyesine çıkarılmıştır. Programa dahil olan bir öğrencinin aylık toplam kazancı, projede aktif olarak görev aldığı gün sayısına göre hesaplanarak hesaplarına aktarılacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE ARANAN SİGORTA ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye katılım sağlayabilmek için eğitim durumu, yaş ve sosyal güvenlik durumu gibi çeşitli kriterlerin eş zamanlı olarak karşılanması gerekmektedir. İşte adaylarda aranan temel yeterlilikler:

Eğitim Kriteri: Sadece devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde "örgün eğitim" alan ve kaydı aktif olan öğrenciler faydalanabilir. Uzaktan eğitim görenler, açık öğretim öğrencileri veya kaydını donduranlar başvuru yapamaz.

Kişisel Şartlar: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kurum sisteminde "iş arayan" sıfatıyla kayıtlı bulunması zorunludur.

Sigorta ve Gelir Durumu: Adayın herhangi bir malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olması şarttır. Ayrıca, başvuru işleminden önceki son 1 aylık dilimde 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigorta kaydının bulunmaması; başvuru günü itibarıyla da 5. madde kapsamında sigortalı sayılmaması gerekmektedir.

Diğer Kısıtlamalar: Belirlenen hane halkı gelir limitini aşanlar, hali hazırda İŞKUR'un farklı bir işsizlik veya işgücü programından maaş/destek alanlar ve projenin yürütüleceği kurumda son 1 yıl içinde çalışmış olan kişiler sistemin dışında tutulmuştur.