Son Mühür - ‘Geniş Aile’ dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteriyle tanınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle hayatta kalan Ufuk Özkan’ın, geçen ay intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İstanbul Beşiktaş’taki evinde ilaç aldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Umut Özkan ise ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen Ufuk Özkan, şu açıklamayı yaptı: "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" Yaşanan olayların ardından Ufuk Özkan, önceki akşam üç sezondur sahnelendiği tiyatro oyununda izleyici karşısına çıktı. Oyun sonrasında rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.