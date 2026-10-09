İkinci Marmaray nereye yapılacak sorusu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihale takviminin açıklanmasıyla milyonlarca İstanbullunun gündemine oturdu. Kocaeli sınırından Çatalca'ya uzanacak yeni koridor, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden iki kıtayı bağlarken iki dev havalimanını tek bir hatta buluşturmayı amaçlıyor.

Proje, 6,75 milyar dolarlık dış finansman hacmiyle Türkiye tarihinin en büyük demiryolu yatırımı sayılıyor. İhale masası haftaya kuruluyor.

İkinci Marmaray nereye yapılacak ve hangi duraklardan geçecek?

İkinci Marmaray olarak adlandırılan hat, Kocaeli Çayırova'dan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya kadar uzanan 127 kilometrelik güzergahta yükseliyor. Hat; Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurtdoğmuş, Alibahadır, Mithatpaşa, İstanbul Havalimanı ve Çatalca bağlantılarıyla iki kıtayı birbirine bağlıyor.

Çatalca'da Halkalı Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak sistem, yük ve yolcu transferini merkezden uzaklaştırıyor. Şehir içi trafik rahatlayacak.

Projenin teknik verileri ve kapasite hedefleri

Özellik Proje göstergesi Toplam hat uzunluğu 127 kilometre Ana hat yapısı 122,3 km çift hat Boğaz geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yıllık yolcu hedefi 33 milyon yolcu Yıllık yük hedefi 30 milyon ton

Demiryolu koridoru kesintisiz olarak 7 gün 24 saat çalışacak şekilde planlandı. Gece yük trenlerine ayrılacak raylar gündüzleri hızlı yolcu trenlerine tahsis ediliyor.

Tüneller ve viyadüklerle aşılacak zorlu güzergah, tüp tüneldeki yük trafiğini kuzeye kaydırıyor. Uluslararası lojistik ağları doğrudan limanlara bağlanıyor.

İhale takvimi ve inşaat süreci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alt ve üstyapı inşasını içeren dev ihalenin 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. İhalenin ardından sahada ilk kazmanın vurulması hedefleniyor.

Sağlanan dış kredi desteğiyle inşa edilecek hat, Türkiye'nin lojistikteki gücünü katlayacak. İstanbul raylı sistemlerde yeni bir çağa giriyor.