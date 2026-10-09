Balık sezonunun açılmasıyla tezgâhlarda hareketlilik arttı. Ancak balığı pişirmeden önce temizlemek, özellikle mutfakta fazla zaman geçirmek istemeyenler için zahmetli bir işe dönüşüyor. Balığın türüne uygun ayıklama yöntemi ise hem etin dağılmasını önlüyor hem de hazırlık süresini kısaltıyor.

Küçük balıkları bıçaksız temizleyin

Hamsi, sardalya ve istavrit gibi küçük balıkların temizliğinde bıçağa ihtiyaç duyulmuyor. Balığın başı ayrıldıktan sonra başparmakla karın kısmı açılarak iç organları çıkarılıyor.

Balığın elden kaymasını önlemek için parmaklara az miktarda tuz veya un sürülmesi de işlemi kolaylaştırıyor.

Balıktaki acı tadın nedeni bu zar

Levrek, çipura ve lüfer gibi pullu balıklarda temizliğe kuyruktan başlanıyor. Bıçağın keskin olmayan tarafıyla başa doğru yapılan sıyırma hareketi, pulların ayrılmasını sağlıyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken bölüm ise karın boşluğu. İç organlar çıkarıldıktan sonra burada kalan koyu renkli zar da temizlenmeli. Bu zarın bırakılması, pişirme sonrasında istenmeyen acı tada yol açıyor.

İri balıklarda fileto yöntemi işe yarıyor

Somon, palamut ve iri lüferlerin temizliğinde fileto yöntemi tercih ediliyor. Keskin bıçak, omurgaya paralel şekilde ilerletilerek et kemikten ayrılıyor.

Aynı işlem diğer tarafa da uygulanıyor. Böylece ana kılçık çıkarılıyor. Ancak etin içinde kalan ince kılçıkların ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

Balık kokusunu azaltan pratik yöntem

Temizlik sırasında çıkarılan iç organların bekletilmeden poşetlenip çöpe atılması, mutfakta kötü koku oluşmasını azaltıyor.

Balığın soğuk suyla kısa süre durulanması ve ardından kâğıt havluyla kurulanması da hazırlık aşamasını tamamlıyor. Durulama suyuna birkaç damla limon eklemek ise kokunun hafiflemesine yardımcı oluyor.

Temizlenen balık nasıl saklanmalı?

Balık temizliğinde kullanılan bıçak ve kesme tahtasının diğer gıdalardan ayrı tutulması gerekiyor. İşlem sonrasında mutfak gereçleri sıcak su ve deterjanla iyice yıkanmalı.

Hemen pişirilmeyecek balıklar ise kapalı kaplarda, buzdolabının soğuk bölümünde muhafaza edilmeli. Tazeliğin korunması için mümkün olduğunca kısa sürede, tercihen 24 saat içinde pişirilmesi öneriliyor.

Balığın doğru temizlenmesi kadar soğukta saklanması da önemli. Özellikle iç organların tamamen çıkarılması ve mutfak hijyenine dikkat edilmesi, hem lezzet hem de gıda güvenliği açısından fark yaratıyor.