Son Mühür - ABD’nin Utah eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Lee, Rubio’nun kendisine, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’de cezai suçlamalar kapsamında yargılanmak üzere tutuklandığını ilettiğini ifade etti.
Rubio'dan açıklama
Senatör Lee’nin aktardığına göre Rubio, Venezuela’ya yönelik saldırıların amacının, tutuklama kararını uygulayan ABD personelinin korunması ve savunulması olduğunu belirtti. Lee ise bu çerçevede yürütülen askeri faaliyetleri “kinetik eylem” olarak tanımladı.
''ABD'de yargılanacak''
Mike Lee, paylaşımında Rubio’nun ifadelerini aktarırken operasyonun ABD Anayasası’nın 2. maddesi kapsamında ele alındığını da ileri sürdü. Lee, söz konusu adımın ABD personelini fiili ya da yakın bir tehdide karşı korumaya yönelik olarak Başkanın doğal yetkileri içinde bulunduğunu savundu. Bu açıklama, Maduro’nun nereye götürüldüğüne ilişkin tartışmalara da yanıt olarak değerlendirildi. Lee’nin “ABD’de yargılanacak” sözleri, Maduro’nun ABD’ye götürüleceğine dair ilk işaret olarak yorumlandı.