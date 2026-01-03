Son Mühür - ABD’nin Utah eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Lee, Rubio’nun kendisine, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’de cezai suçlamalar kapsamında yargılanmak üzere tutuklandığını ilettiğini ifade etti.

Senatör Lee’nin aktardığına göre Rubio, Venezuela’ya yönelik saldırıların amacının, tutuklama kararını uygulayan ABD personelinin korunması ve savunulması olduğunu belirtti. Lee ise bu çerçevede yürütülen askeri faaliyetleri “kinetik eylem” olarak tanımladı.

''ABD'de yargılanacak''