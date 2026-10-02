ATM günlük para çekme limitleri için belirlenen yeni tarife, bankalarda 10 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar ulaşıyor. Gişe yükünü hafifletmeyi hedefleyen finans kuruluşları, standart kart çekimlerinin yanına mobil karekod işlemlerini de ekleyerek günlük tavanı esnetti. Nakit akışındaki bu genişleme piyasaya rahat nefes aldırdı.

Adımın arkasındaki temel gerekçe, piyasadaki en büyük kupür olan 200 liralık banknotların eriyen alım gücü oldu. Şube kapılarını aşındıran kalabalığı azaltmak isteyen yönetimler, nakit operasyonunu tamamen sokaktaki cihazlara devretti.

Gişelerdeki yoğunluğa karşı bankamatik hamlesi

Şube içi yoğunluk personeli uzun süredir zorluyordu. Özellikle maaş ve kira ödeme günlerinde gişe önünde biriken kalabalıklar mesai saatlerini kilitliyordu. Bankalar bu tıkanıklığı aşmak için operasyon yükünü bankamatiklere aktardı.

Vatandaşların şubeye girmeden işini görmesi amacıyla limitler katlandı. Küçük tutarlar için gişe sırası bekleme devri kapandı. Caddedeki cihazlar artık çok daha yoğun çalışıyor.

Hangi banka ne kadar nakit çekme limiti uyguluyor?

Bankaların güncel tarifesine göre en yüksek günlük nakit çekim hakkını 60 bin lirayla Enpara sağlarken, kamu bankalarında taban sınır 10 bin lira seviyesinde seyrediyor. Bankamatik başına tanımlanan tutarlar, müşterinin segmentine ve hesap durumuna göre esneklik gösteriyor.

Banka Kartlı çekim QR kod ile çekim Enpara 50.000 TL 60.000 TL İş Bankası 20.000 TL 30.000 TL VakıfBank 20.000 TL 25.000 TL Garanti BBVA 15.000 TL 15.000 TL Yapı Kredi 15.000 TL 15.000 TL Akbank 20.000 TL 20.000 TL Ziraat ve Halkbank 10.000 TL 10.000 TL

Tablo gayet net. Belirlenen tavan aşıldığında bankalar ek çekim için komisyon kesintisi uyguluyor. Bu nedenle işlem öncesinde mobil uygulamadaki kişisel limitleri incelemek fayda sağlıyor.

Masrafsız nakit çekimde karekod formülü

Fiziki kart sınırına takılanlar için en kestirme yol mobil uygulamalardan geçiyor. Kart taşımadan akıllı telefonun karekod menüsüyle ek limit kullanılabiliyor. Böylece tek kuruş komisyon ödemeden çekim hacmini katlamak mümkün hale geliyor.

Bankacılık sektörü teknolojiyle nakdi birleştiriyor. Yazılımlar sayesinde karekod işlemleri saniyeler içinde tamamlanıyor. Vatandaşlar kart kopyalama riskini de bu yöntemle bertaraf ediyor.