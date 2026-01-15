İstanbul'un prestijli eğlence mekanlarından biri olan Oligark'ın bazı bölümlerinin ruhsatsız inşa edildiğinin ortaya çıkması, gece hayatı sektöründe şok etkisi yarattı. Kuruçeşme'deki mekan, yıllardır şehrin sosyetik çevresinin uğrak noktalarından biriydi.

Gece kulübü Oligark yıkıldı! Boğaz hattında kaçak yapı denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda sürdürdüğü denetim çalışmaları kapsamında Oligark İstanbul'un bazı bölümlerinin imar mevzuatına aykırı olduğunu tespit etti. Kuruçeşme'deki lüks gece kulübünde yapılan detaylı incelemeler sonucunda yapı tatil tutanağı düzenlendi.

Encümen kararıyla mevzuata aykırı uygulamalar için hem yıkım hem de idari para cezası kararı alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Muallim Naci Caddesi üzerindeki işletmenin önüne iş makineleriyle geldi.

Bebek ve Baylan Pastanesi'nden sonra sıra Oligark'ta

Oligark'taki yıkım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaz hattındaki kaçak yapılarla mücadelesinin son halkası değil. Daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de de benzer şekilde kaçak bölümlerin tespit edilmesi üzerine yıkım gerçekleştirilmişti.

Bebek Otel'in teras katı ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölümleri ile VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri kaldırılan yapılar arasındaydı. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler de yıkılmıştı.

Baylan Pastanesi'nde de kaçak imalathane yıkıldı

Bebek sahilinde tarihi geçmişiyle bilinen Baylan Pastanesi de denetimlerden nasibini aldı. Pastanedeki teras kısmında bulunan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği belirlendi. Belediye ekipleri bu kaçak bölümü de yıkarak mevzuata uygunluğu sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre Boğaz hattındaki denetimler ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. Özellikle Boğaziçi Koruma Sit Alanı'ndaki işletmelerin denetimleri sıklaştırılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.