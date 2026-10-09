Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumunda 2027 yılı mali bütçesi ve performans programı gündeme geldi. Bütçenin büyüklüğü, gelir-gider dengesi ve belediyenin mali durumu üzerine değerlendirmeler yapılırken, paylaşılan veriler arasındaki farklılıklar tartışma yarattı.

2027 yılı bütçesi 2 milyar 700 milyon TL olarak sunuldu

Meclis Divan Katibi Onurcan Çamdereli’nin 2027 yılı mali bütçesi ve performans programını okumasının ardından söz alan Yeni Parti Meclis Üyesi Mustafa Tanju Tekgül, içinde bulunduğumuz yıldan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

“2027 yılı mali bütçesi ve performans programı hakkında bir konuşma yapacağım. Belediyemizin 2027 gelir ve giderleri denk olarak hazırlanmış, 2 milyar 700 milyon TL olarak meclisimize sunulmuştur. 2026 yılının ilk sekiz aylık gerçekleşmeleri ile yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi tahmin edilen gelir ve gider rakamlarına bakıldığında, bütçenin gelir gerçekleşme oranının yüzde 72,13, gider gerçekleşme oranının ise yaklaşık yüzde 71,70 olacağı öngörülmektedir. 2026 yılı sonunun denk bir bütçeyle kapanması, hatta gelir fazlası vererek kapanması öngörülmektedir.

Kamu bütçeleri büyük cari açıklarla kapanmasına rağmen belediyemiz, sağlamış olduğu mali disiplinle bir ilki gerçekleştirecektir. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere ilgili başkan yardımcıları ve birim yöneticilerini bu anlamda tebrik ediyorum. 2026 yılı gelir ve gider bütçesi rakamı 2 milyar 140 milyon TL idi. 2027 yılı gelir ve gider bütçesi, 2026 yılı bütçesine göre yüzde 26,17’lik bir artış içermektedir. Bildiğiniz gibi 2026 yılı bütçesi de 2025 yılı bütçesine göre yüzde 26,63 artış içerecek şekilde hazırlanmıştı. Bizim dönemimizde hazırlanan 2025, 2026 ve 2027 yılı bütçelerinin ayakları yere basan ve çok dengeli bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 2026 ve 2027 bütçeleri, daha önceki yıllarda analitik yapıda hazırlanan bütçelerden farklı olarak performans esaslı olarak hazırlanmıştır.

2026 yılından itibaren mali idarelerde kullanılmaya başlanan bu yeni bütçe tekniğinde, harcamaların programlar itibarıyla sınıflandırılması, programların belli politika, amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmesi, programlarla ilgili ve nitelikli performans bilgisinin üretilmesi, bütçeleme süreçlerinde kullanılması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yer almaktadır.

Program bütçe yaklaşımıyla kamu kaynaklarının belirlenen öncelikler çerçevesinde, hedef ve sonuç odaklı olarak daha etkin bir şekilde tahsis edilmesi amaçlanmaktadır.”

AK Parti’den gelir-gider verilerine itiraz

AK Partili Hüseyin Aslan ise verilen raporlardaki sayıların uyuşmadığından bahsederek, “Bütçedeki sekiz aylık verilerimize baktığımızda Tanju Bey’in ifadeleri hemen hemen doğru ama şunu söyleyemedi: ‘109 milyon bütçe fazlamız var’ diyemedi. Niye diyemedi? Onu merak ediyorum. Çünkü kendisi de usta bir muhasebeci. Bunu söyleyebilirdi.

Gelir ve giderin ilk sekiz aylık verilerine neye göre bakıldı burada? Belediyemizdeki yetkili arkadaşların bize vermiş olduğu ilk sekiz aylık gelir ve gider verilerine göre yapıldı.

Bakın, ben bunu ‘Maliyeye fazla veriyor bütçe’ diyorum, söylüyorum. Ama diğer taraftan da yine belediyemiz tarafından istediğimiz listelerde elimde bütçe gelir kesin hesap cetveli var. Gelirler toplamı 613 milyon lira. Bu tarafta da bakıyorum, pardon, şurada da bakıyorum. Giderler toplamı 858 bin lira. Ama ne hikmetse burada iki gelir cetvelinde, birinde 968 milyon lira gelir yazılı, birinde de 613 milyon lira net gelir diyor ilk sekiz ayda. O zaman biz bu raporların hangisine inanalım? Bize önce bunu söylesin. Belediyenin şu anda bütçesiyle ilgili fazla vermesi mümkün değil. Denk bütçeye yakın mıdır, onda da şüphelerim var.

Peki, ben size söyleyeyim; sizin 613 milyonluk gelirinize istinaden yaptığınız hesaplamalara bakıyorum. Giderleri hesapladığımızda 800… Bana göre de 245 milyon lira açığınız var. Bir daha söylüyorum; sizin bize verdiğiniz rakamlara göre söylüyorum. Net gideri diyor, bakın burada.”

Başkan Ünal Işık’tan tahsis ve gölet ihalesi yanıtı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Aslan’ın konuşmasına şu sözlerle karşılık verdi: “Şu tahsisleri bir hafta önce ben size anlattım. Dedim ki Gaziemir’de belediyenin kullanım alanında olan tahsislerle ilgili başvurularımızı yaptık. Biliyorsunuz, bu başvuruların süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar. Hakkımız olan yaklaşık 64 dönüme yakın yeri de biz satın alacağız. Ama bu bir süreç. Yani bugün gidip satın alamıyorsunuz. Bu sürecin sonunu beklemek durumundayız.

Göleti gündeme getirdiniz. Göleti gündeme getiren benim. Yani ‘İhaleye girdiniz, alamadınız.’ diyorsunuz. Ya 100 metrekare bir kafe yapıp burada 7 milyon 200 bin lira gibi bir kirayı aklı başında hiçbir tacir, hiçbir insan üstlenmez. Birileri üstlenmiştir; ne satacaktır, ne alacaktır bilmem. Ama Orman İdaresine de çok afaki geldiği için o rakam, ihalenin iptal edildiğini en iyi siz biliyorsunuz. Niye bunu burada çarpıtıyorsunuz?”

“Elde var sıfır”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de mali bütçe ve performans programına dair kapsamlı bir açıklama yaptı. Başkan Işık’ın göreve gelişinin 3. Yılının bitmesine değinen Şahin 2027 ve 2026-2025 yılını madde madde karşılaştırarak

“Kipa Kavşağı, ESBAŞ Kavşağı, İZBAN hattı trafiği başta olmak üzere üst geçitler yapacağım dedin. Hatta bu üst geçitleri engelli erişimini kolaylaştıran, yürüyen merdivenli üst geçitler şeklinde yapacağım dedin. 2025, 2026 ve 2027 yılı hazırlanan Performans Programı kitapçığında bunu hiç göremedik. Bu bölgede yaşayan vatandaşların can güvenliği için önem arz ettiğini ve en çok istenen hizmet olduğunu defalarca gündeme getirdik. Binbaşı Reşatbey Muhtarı’nın bunun için ne kadar uğraştığını bilmeyen yoktur. Peki ne oldu, kitapçıktan çıkarılınca sorun halledildi mi?

Aktepe-Emrez Mahallesi’ne pazar yeri yapacağım dedin. Hatta Aktepe’de bulunan pazar yerini daha uygun yere, kapalı pazar yerine çevireceğinizi söylediniz. Bu da yalan oldu. 2025, 2026 ve 2027 yılı hazırlanan Performans Programı kitapçığında bile yok. Aktepe-Emrez mahalle sakinlerimiz yağmurlu havalarda ne yapacak, varın siz düşünün.

Belediye kreşleri açılacak dedin. Hatta Sarnıç, Beyaz Evler, Aktepe-Emrez, 9 Eylül mahalleleri olmak üzere Gaziemir’in tüm bölgelerine kreşler açılacak dedin. Nerede? 2025, 2026 ve 2027 yılı hazırlanan Performans Programı kitapçığını okuyunca bu umudumuz da hayal oldu.

Sayın Başkan, göreve gelişinizin 3’üncü yılı da bitiyor. Sizin vaatlerinizin ve verdiğiniz sözlerin hikâyesi bu. Yani anlayacağın, sıfıra sıfır, elde var sıfır” dedi.

Sert: Verdiğim vaatleri yapmayacağım gibi bir lüksünüz yok

2027 yılının performans programı hakkında ve yapılması gereken projeler hakkında sorular soran MHP Meclis Üyesi Mehmet Sait Sert, “ Bir önceki belediye yönetiminde mobilyalar alınmış, bilgisayarlar, elektrik alındı iddia ediliyor. O malzemeler nerede? Bir önceki dönem yalan söylüyor deyin biz de cevabımızı verelim. Alındığı iddia edilen malzemeler nerede? Gençlik kart, anne kart… Anne kartın projesini hayata geçireceğim dediniz. Anne kartına sahip olanlar belediye hizmetinde sıra önceliği sunulacak dediniz, hatta bu kart sahiplerine belediyenin düzenlediği sosyal tesislerde ücretsiz veya indirim imkanı sağlayacağız dediniz. Ne oldu başkanım projeler? İptal, iptal, iptal. Cumhuriyet Semt Evi’nin adı değişecek Cumhuriyet kent evi. İşlevi ne onu da anlamadım. Bu kadar zor olmamalı ismin değişimi, bu bile yok. Kent festivalleri yapılacak dediniz, yapılıyor. Bir şeyler yapılıyor hakkınızı yemem ama kültür turizm kenti olamadınız. Eski şaraphane olarak bilinen yeri kültür merkezi yapacağım dediniz. Bakacağız yapılacak mı? Maalesef 3 yılda verdiğiniz vaatler hikayesinde sıfıra sıfır elde var sıfır. Elde bir tane yok. Bütçe ve performans kitapçığından da vaatlerinizin hepsi çıkmış. Nikah salonları geçen sene de yoktu bu sene de yok. Pırpır nerede? Yok. Gerçekten gerekli ve ihtiyaç olduğunu söylemiştik ama yok olup gittiğiniz söylüyorlar. Performans kitapçığını incelediğimizde birçok projenizin yok olup gittiğini gördük, acı gerçek. Yapmayacağım gibi bir lüksünüz yok, vatandaşa söz verdiniz. Yolun yarısına gelip ben bunları yapmıyorum, ötelediğim deme lüksünüz yok. Araç takip sistemi ambulansta var mı, takip edebiliyor musunuz?” diye konuştu.

Işık: Yönetici parti değiştirebilir, karışmıyoruz, kendi kararıdır

İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın parti değiştirmesine değinen Ünal Işık, “ Küçümsediğiniz pırpır yaklaşık 10 kişinin yaptığı işi bir günde yapan bir alet. Sanırım Salı günü parça kırılması nedeniyle bakımda. Gaziemir’de gelir getiren hem de bakılmayan arazilerin biçiminde de inanılmaz fayda sağladı. İmkanımız el verirse bir tane daha alacağız. Takip ettiğiniz bir tek pırpır olmuş. Gençlik merkezinin malzemeleri kontrol altında. Aldığımızda yüzde 70’i tamamlanmıştı. Kalanı da kendi imkanlarımızla işlemleri devam ediyor. Uçtu gitti, yok oldu dediğiniz projeler… Bu işleri yaparken tek başınıza yapmıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi’nin programına uyuyorsunuz. Bizim faaliyetlerimizin çoğunda Büyükşehir’in ortaklığı vardı. Cemil Başkan bu zamana kadar yok demedi ama bundan sonra yok diyeceğini düşünmüyorum. Devletin hiçbir makamı ile kötü iletişim kırmıyoruz, Büyükşehir ile de kurmayacağız. Yönetici parti değiştirebilir, karışmıyoruz, kendi kararıdır. Kesilen paramız elimizde kalsaydı bu işleri yapardık. Metro’yu ben gelecek demedim, gelecek Büyükşehir’in projesi. Devam edecek. Metro yapacak iddiasını biz yapmadık. 9 eylül Pazar yeri umut ediyorum ki bu sene içerisinde yapacağız. Kendi imkanımızla yapma şansımız yok ama yapacağız. Burada bütün sorun kaynak problemi. Bu ilçenin kaynakları belli. Önce tasarruf tedbiri arkasında silkeleme operasyonu. Kesilen para ben bu yola çıkarken yoktu” dedi.

Atmaca: 4 milyon 950 bin TL bir çek Afyon’da kırdırılıyor

Başkan yardımcılarının hangilerinin Gaziemir dışında oturduğunu soran AK Partili Atmaca, “Hangi başkan yardımcılarınız Gaziemir dışında oturuyor ve hangileri makam araçları ile gidip geliyorlar? Seferihisar’da bir arkadaşımız Gaziemir’in makam aracı gidip geldikçe not almış. Sonu 5000 olan araç; 10, 12,16, 21Ağustos’ta Seferihisar’a gitmiş. Ama siz burada kitapçıkları tasarruf olmasın diye basmıyorsunuz, hangi tasarruf? Sabahattin Ali’yi anma yaptınız ama Selahattin Ali kim? Atatürk’e hakaretten dolayı 12 ay ceza talebiyle mahkemeye verilen ve cezası yargıtay tarafından 24 aya çıkarılan birisi. Siz bunu andınız. Bu mu Atatürkçülüğünüz? Tansaş arazisi geçen dönem bir protokol yapıldı sonra 360 milyona Büyükşehir’e devir edecektiniz, bir az önce de devredip, bina yapılıp geri alacaktık dediniz. Bizim protokol gereği bizim oradan 2 milyon alacağımız var. Ne oldu? Biz iyi niyetle, uyarılarımızı yapıyoruz ama karşılığında 1 arpa boy alındığını göremiyoruz. Ambulanslarla ilgili 4 milyon 950 bin TL bir çekten bahsediliyor. Bu çek Afyon’da kırdırılıyor, daha sonra 1.5 milyona 2 tane boş teneke araba alınıyor geri kalan 2 milyon 900 bin lira buhar oluyor. Siz bunlara cevap verin” dedi.

Işık: Çek kırdırmada elinde belgesi olan savcılığa gitsin

AK Partili Atmaca’nın ifadelerine cevap veren Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çek kırdırma elinde belgesi, bilgisi olup, savcılığa gitmeyen ahlaksız, namussuzdur demiştim bir kere daha ifade edeyim. İmar çalışmıyor dediniz, şuanda çalışıyor. Araçlar ise başkan yardımcılarına yasa ile tahsis edilmiş araçlar, takibini düzenli yapacağız. Genellikle kandırılıyorsunuz, bu çatı geçen seneki yağmurlarda çok aktı, kabul ediyorum. Çatı için piyasadan fiyat aldık, 35 bine oluyordu, kendi imkanlarımızla yüzde 70’ini yeniledik. İzolasyonu yapıldı. Yağmurlarla beraber test ile akar yer kalmazsa çakıl serilecek. E imar ise oradaki kasıt konuşurken bazen ağzımızdan laflar çıkabiliyor” dedi.

“Geride kalmış”

AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş’ın aynı konuya ilişkin yorumları ise su şekilde oldu: “ Sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkardığınız bir çalışmanız var. 2025 yılında 15 bin 72, 2026 yılında 8 bine düşmüş, 2027 hedefi de 7 bine düşen bir yardım var. Aşağı düşen bir yardım grafiği var, bu düşüşe nasıl bakıyorsunuz? Belediyecilik açısında en önemli tablo asfalt. 2025 yılında kullanılan asfalt miktarı 2 bin 79 ton. 12 cm kalınlığında, 7 metre genişliğinde bir asfalt yaptığınızda bunun karşılığı bin 30 metre yapıyor. Sadece 1 km’ye. 2025 yılında 2 bin 79 ton asfalt dökmüşüz. Yamaları, çalışmaları sadece yol olarak yapsak bin 30 metre yani 1 km yapıyor. Bunu güne böldüğümüzde 3 metre oluyor. Bu sene ise hedefimizi 10 bine çıkarmışız. Bunu 4 kat arttırmaya gayret etmişiz. 2025 gibi bir açığı gidermek için hedefleri yukarı çekmişsiniz. 2009- 2026 arasındaki bu belediyeyi CHP, şimdi ise YENİ Parti yönetiyor, sizin anlayışınız yönetiyor. 2025’te 13 bin 919 bin metrekare kaldırım yapmışsınız, 2026 için 20 metrekare hedef koymuşsunuz ama gerçekleşme tahmini 6 bin geride kalmış.”

İlgili önergeler oy çokluğu ile kabul edildi. 6 saate yaklaşan meclis bir sonraki meclis tarihinin 2 Kasım 2026 olarak belirlenmesi ile birlikte sona erdi.