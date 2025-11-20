Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı ses getiren transferlerin başrol isimlerinden George Gardi, Sky Sport’tan Florian Plettenberg’e verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulübün dünya çapında ses getiren imzalarının bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gardi, Mauro Icardi, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinde yaşanan kritik görüşmeleri, kulisleri, pazarlıkları ve ikna süreçlerini tüm açıklığıyla paylaştı.

“Icardi’yi evinde 6-7 saat boyunca ikna ettim”

Mauro Icardi’nin Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez giymeden önce yaşananları anlatan Gardi, sürecin hiç de kolay olmadığını vurguladı:

“Transfer döneminin son günleriydi. Icardi’nin evinde saatler boyunca kaldım. Dünya Kupası yaklaştığı için kısa bir sezon olacağından endişeliydi ve PSG’de kalmak istiyordu. ‘Buradan ayrılmadan seni ikna etmeden gitmeyeceğim’ dedim. Sonunda kabul etti ve birlikte İstanbul’a uçtuk.”

Gardi, transferi “vizyoner bir hamle” olarak tanımlarken, Icardi’nin 2023 yazında Suudi Arabistan’dan gelen üç yıllık 120 milyon Euro’yu aşkın teklifi sırf taraftara olan sevgisi yüzünden reddettiğini açıkladı.

“Leroy Sane projesi çok önceden başladı”

Galatasaray’ın en flaş hamlelerinden biri olan Leroy Sane transferinin ise aylar öncesinden planlandığını belirten Gardi, süreci şu sözlerle özetledi:

“Transfer dönemi başlamadan önce görüşmelere başladım. İngiltere ve Almanya’dan büyük kulüpler, Suudi Arabistan’dan dev teklifler vardı. Çok zordu ama Sane’nin Galatasaray’da lider olabileceğini anlattım. Sistemle mükemmel uyacağını ve Avrupa’da kulübün tarih yazabileceği bir yapıya katkı vereceğini söyledim.”

Gardi, transferi erken bitirmek için ısrarcı olduğunu, geç kalınsaydı rekabetin artacağını ve transferin imkânsız hâle geleceğini söyledi.

“Bu transfer piyasasına çok güçlü bir mesajdı”

Sane transferinin sezon başında açıklanmasının tüm Avrupa’da büyük yankı uyandırdığını belirten Gardi:

“Normalde bu tip oyuncular kış transferinde gelir. Böyle bir yıldızı dönem başında almak Türkiye adına, lig adına, kulüp adına çok güçlü bir mesaj oldu.”

Gardi ayrıca teknik direktörün Sane’ye olan ilgisinin ve taraftarın etkisinin süreci hızlandırdığını vurguladı.

Osimhen pazarlığı: “Havalimanında iki saat bekledim, kariyerimin en uzun saatleriydi”

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Victor Osimhen transferi oldu. Gardi, süreci adeta bir film sahnesi gibi anlattı:

“Serbest kalma bedelini 100 milyon Euro’nun üzerineyken 75 milyona indirdim. Victor kararsızdı. Havalimanında iki saat konuştuk, hayatımın en uzun iki saatiydi. En sonunda ikna oldu ve birlikte geldik. İstanbul’da binlerce taraftar onu bekliyordu.”

Gardi, Osimhen’in dünyanın hemen her büyük kulübünden teklif almasına rağmen Galatasaray’ı seçtiğini söyledi.

“Osimhen yalnızca ‘Galatasaray’da oynarım’ dedi”

Nijeryalı yıldızın kararlılığının transfer için belirleyici olduğunu belirten Gardi:

“Madde bitmek üzereydi ve daha yüksek teklifler geldi. Ama Victor hiç düşünmedi. ‘Sadece Galatasaray’da oynarım’ dedi. Bu kulüp için tarihi bir başarıydı.”

Gardi, Osimhen’in uzun vadeli bir lider olacağını, kulübün hedeflerini büyüteceğini ve bu transferin yalnızca sportif değil ekonomik açıdan da büyük kazanç olduğunu ifade etti.

“Bu oyuncunun bir fiyatı yok”

Kulüp içinde Osimhen’e 150 milyon Euro değer biçildiği iddialarına yanıt veren Gardi:

“Bu oyuncuya fiyat biçmem. Piyasada onun ayarında bir forvet bulmak mümkün değil. Paha biçilemez bir profil.”

Rakipler için de mesaj: “Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın büyük transferleri ligi güçlendiriyor”

Gardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer stratejilerini de değerlendirdi:

“Fenerbahçe’nin yaptığı transferler ligin rekabetini artırıyor. Avrupa’da başarılı olmaları Türkiye’nin UEFA puanına katkı sağlıyor. Beşiktaş da gelişiyor. Büyük rekabet tüm takımlara fayda sağlar.”

İlkay Gündoğan yorumu: “Avrupa’da çok fark yaratacak”

Röportajın sonunda İlkay Gündoğan’ın transferine değinen Gardi:

“Bu transferde şahsen yer almadım ama yönetim kurulu mükemmel iş çıkardı. İlkay güçlü bir karakter ve özellikle Avrupa maçlarında inanılmaz katkı sağlayacak.”