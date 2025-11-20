Son Mühür - Bir dönem Galatasaray ve Manchester City formalarını giymiş Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da düzenlenen bir barbekü partisinde polis tarafından gözaltına alındı. 38 yaşındaki futbolcunun, çocuk nafakasına dair borçlarını ödememesi nedeniyle hakkında işlem yapıldı.
İlk kez tutuklanmıyor
Sekiz çocuk babası olan Jo’nun bu nedenle tutuklanması daha önce de yaşandı. Polis kayıtlarına göre Brezilyalı futbolcu, aynı gerekçeyle Campinas ve Contagem şehirlerinde iki kez gözaltına alınmış, 2024 yılı Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği bir olayla gündeme gelmişti.
Borçlarını ödememiş
Jo’nun 2024 yılı başından bu yana biriken nafaka borcunun yaklaşık 1,3 milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Ünlü futbolcunun borçlarını ödememesi nedeniyle dördüncü kez tutuklanması, Brezilya basınında geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz mayıs ayında Serie B ekiplerinden Amazonas formasıyla Ponte Preta deplasmanına giderken polis tarafından takım otobüsünden indirilen Jo, Campinas’taki 10. Polis Bölgesi’ne götürülmüş ve bir gece nezarethanede kaldıktan sonra borcunu ödeyerek serbest bırakılmıştı. Bu yeni tutuklama, Brezilyalı forvetin kariyerinin saha dışı olaylarla anılmasına bir kez daha yol açtı.