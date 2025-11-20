Son Mühür - Bir dönem Galatasaray ve Manchester City formalarını giymiş Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da düzenlenen bir barbekü partisinde polis tarafından gözaltına alındı. 38 yaşındaki futbolcunun, çocuk nafakasına dair borçlarını ödememesi nedeniyle hakkında işlem yapıldı.

Sekiz çocuk babası olan Jo’nun bu nedenle tutuklanması daha önce de yaşandı. Polis kayıtlarına göre Brezilyalı futbolcu, aynı gerekçeyle Campinas ve Contagem şehirlerinde iki kez gözaltına alınmış, 2024 yılı Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği bir olayla gündeme gelmişti.

Borçlarını ödememiş